Victoria 3: il nuovo trailer mostra il Dawn of Wonder Art Pack

Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche che saranno presenti nel Dawn of Wonder Art Pack, contenuto in arrivo sullo strategico Victoria 3. Sarà disponibile dal 28 agosto su PC.

Come scritto nell’update sulla pagina Steam, questo pack mira a fornire una maggiore varietà visiva alla mappa e all’interfaccia di Victoria e a favorire l’immersione di chiunque sia un fan del suo mondo, aggiungendo un ciclo giorno e notte cosmetico che può essere personalizzato a piacimento. Inoltre, il pacchetto contiene anche alcuni nuovi asset per i personaggi, le decorazioni della mappa e altro ancora.

In sintesi breve, questo nuovo pack include:

Ciclo giorno-notte personalizzabile – che aggiunge un nuovo sapore notturno alla mappa, a un ritmo impostabile. Le luci degli edifici e dei treni in transito illuminano il paesaggio notturno, mentre i fari guidano le vostre navi verso casa.

– che aggiunge un nuovo sapore notturno alla mappa, a un ritmo impostabile. Le luci degli edifici e dei treni in transito illuminano il paesaggio notturno, mentre i fari guidano le vostre navi verso casa. Nuova opzione Mappa cartacea – ispirata ai temi lunari e solari

– ispirata ai temi lunari e solari Una maggiore varietà di abiti – per illustrare le numerose culture e società di Victoria 3

– per illustrare le numerose culture e società di Victoria 3 Quattro nuovi punti di riferimento sulla mappa – tematicamente correlati al cielo notturno

– tematicamente correlati al cielo notturno Più decorazioni da tavolo – per la vostra scrivania quando fate lo zoom out

Qui sotto potete vedere il trailer di Dawn of Wonder, mentre vi ricordiamo che a maggio era uscito il DLC Voice of the People.