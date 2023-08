Saints Row è disponibile su Steam

Già disponibile su Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, da oggi 24 agosto Saints Row arriva anche su Steam.

Deep Silver e Volition hanno infatti annunciato l’arrivo del gioco sulla piattaforma Valve. È passato un anno da quando il gioco è stato pubblicato per la prima volta su console ed Epic, ma dopo una mezza dozzina di aggiornamenti importanti, il titolo open world è più grande, più cattivo e più aggressivo che mai, su ogni piattaforma.

Lo sfondo di Saints Row è la vibrante città immaginaria di Santo Ileso, situata nel cuore del Weird, Wild West. In un mondo traboccante di criminalità e di fazioni disordinate in competizione per il dominio, un gruppo di giovani criminali in difficoltà inizia il proprio viaggio per diventare il più grande boss della città.

Con l’aggiunta di centinaia di miglioramenti alla qualità della vita richiesti dai fan, una revisione dei combattimenti, due nuovi distretti e una serie di nuove funzionalità come la modalità Cheats e la modalità Selfie, non c’è mai stato un momento migliore per catapultarsi a Santo Ileso, che sia la prima o la centesima volta.

Per celebrare il lancio, Volition ha pubblicato un altro aggiornamento che include un nuovissimo evento da scoprire per i giocatori.

Cosa è cambiato in Saints Row dal lancio:

La mappa del mondo ora ha due nuovi distretti per tutti i giocatori

Un nuovissimo evento da scoprire per i giocatori

Cheats Mode

Selfie Mode,

Ruota delle emoticon

Rinnovamento del combattimento

Migliaia di miglioramenti in più tramite 4 importanti aggiornamenti

1 nuovissima modalità per giocatore singolo (inclusa nel Pass di espansione)

2 emozionanti espansioni della storia, con nuovi cattivi, nuove cutscene (incluse nel Pass di Espansione)

Cosmetici aggiuntivi gratuiti

E altro ancora!

Per maggiori dettagli potete consultare il blog ufficiale

Il lancio su Steam segue il completamento del Pass di espansione quest’estate con l’uscita di A Song of Ice And Dust, The Heist and the Hazardous e Doc Ketchum’s Murder Circus, offrendo tre distinte esperienze di Saints Row.

Qui sotto potete vedere il Relaunch Trailer di Saints Row.