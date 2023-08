Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: redstream sul DLC

Oggi 24 agosto si è tenuto un nuovo Redstream targato Projekt RED in cui sono state mostrate diverse novità che arriveranno in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, prossimo contenuto in arrivo il 26 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La live è andata in onda sul canale Twitch ufficiale del team di sviluppo polacco, con ospiti Kacper Niepokólczycki (Lead Environment Artist) e Gabe Amatangelo (Game Director), presentato dalle Senior Community Manager, Amelia Kolat e Alicja Kozera.

Sono state mostrate in modo abbondante e con diversi scorci di gameplay le diverse nuove feature che saranno presenti nel DLC nell’ora e mezza di live: dai rework dei perk, passando per la relic skill tree fino al nuovo distretto, Dogtown e i nuovi personaggi, come Songbird. Parte corposa anche per il sistema “revampato” di polizia e i combattimenti su veicolo.

Il DLC Phantom Liberty inizierà dopo il lavoro principale, Trasmissione. In questo lavoro dovrete sconfiggere Maman Brigitte e i Voodoo Boys a Pacifica. Dopo averli sconfitti, Songbird vi contatterà e vi offrirà di salvarvi la vita in cambio di un favore. Potrete scegliere se accettare o meno.

Phantom Liberty si svolge prima dell’incontro con Hanako Arasaka per l’ultimo lavoro sulla Torre Arasaka. Questo significa che avete un ultimo lavoro con Johnny Silverhand prima del punto di non ritorno della storia principale.

Questa la descrizione del DLC dal sito ufficiale:

Phantom Liberty è una nuova avventura spy-thriller per Cyberpunk 2077. Torna nei panni di V, mercenario cyberpotenziato, e intraprendi una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown, dovrai stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai ciò che serve per sopravvivere?

Qui sotto potete vedere il trailer mostrato all’Opening Night Live, mentre per il Redstream, vi rimandiamo al vod sul canale Twitch di CD Projekt RED.