Baldur’s Gate 3 arriva quest’anno su Xbox, con split-screen rimosso su Series S

Baldur’s Gate 3 arriverà su Xbox quest’anno, con lo split-screen rimosso per la Series S, e arriverà, nonostante i timori iniziale del team di sviluppo Larian di un rinvio al 2024.

Il fondatore e CEO di Larian, Swev Vincke, ha infatti scritto su X che è stata trovata una soluzione che permetterà al gioco di uscire su Xbox Series X e Series S quest’anno.

“Siamo super felici di confermare che, dopo l’incontro di ieri con Phil Spencer, abbiamo trovato una soluzione che ci permette di portare Baldur’s Gate 3 ai giocatori di Xbox ancora quest’anno, cosa per cui stiamo lavorando da tempo”, ha twittato Vincke.

“Tutti i miglioramenti saranno presenti, con la modalità cooperativa a schermo condiviso sulla Serie X. La Serie S non sarà caratterizzata dalla modalità cooperativa a schermo condiviso, ma includerà anche la progressione dei salvataggi incrociati tra Steam e Xbox Series”.

La modalità cooperativa a schermo diviso è stata un punto dolente per Larian, con lo studio che sembra aver faticato a farla funzionare sull’hardware meno potente della Serie S a un livello soddisfacente.

All’inizio del mese, il direttore editoriale di Larian Michael Douse aveva twittato che sembrava improbabile che il gioco arrivasse su Xbox quest’anno, a causa dell’apparente convinzione che Microsoft richiedesse la piena parità di funzionalità tra le versioni Xbox Serie X e Serie S.

“Non abbiamo alcun accordo di esclusività che ci impedisca di lanciare il gioco su Xbox”, dichiarò Douse in quell’occasione. “Il problema è un ostacolo tecnico. Non possiamo rimuovere la funzione split-screen perché siamo obbligati a lanciare il gioco a parità di funzioni e quindi continuiamo a cercare di farla funzionare”.

Nonostante i commenti di Douse, il capo di Xbox Phil Spencer ha suggerito che la parità di funzionalità non è un requisito e che “non vede un mondo” in cui la Serie S debba perdere alcuni giochi.

Mercoledì Spencer ha dichiarato a Eurogamer: “Stiamo raccogliendo i feedback degli sviluppatori, compresa Larian, li ho incontrati oggi per parlarne e sono fiducioso che troveremo una buona soluzione e impareremo. Non vedo un mondo in cui abbandoneremo S.”

“In termini di parità, non credo che noi o Larian abbiamo detto che si trattava di parità. Penso che sia più che altro la comunità a parlarne. Ci sono caratteristiche che oggi vengono fornite su X che non vengono fornite su S, anche nei nostri giochi, come il ray-tracing che funziona su X, ma non su S in alcuni giochi”.

Ora che la situazione è stata apparentemente risolta rimuovendo lo split-screen dalla versione Series S, Baldur’s Gate 3 dovrebbe dunque uscire su Xbox Series X e Series S entro la fine del 2023.

Qui sotto il tweet di Vincke.