Armored Core VI Fires of Rubicon: trailer live-action con Karl Urban

Domani 25 agosto è l’atteso giorno dell’uscita di Armored Core VI Fires of Rubicon, nuovo capitolo della saga con i mecha pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da FromSoftware. Dopo il trailer di lancio di qualche giorno fa, oggi è stato pubblicato un nuovo filmato live-action con protagonista l’attore Karl Urban (noto soprattutto per il ruolo di Billy Butcher in The Boys). Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dal sito ufficiale:

In ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, i giocatori potranno assemblare e pilotare il proprio mech con capacità di manovra 3D: si muoveranno infatti liberamente in missioni adrenaliniche all’interno di ambientazioni tridimensionali.

Unisce la comprovata esperienza in giochi di mech e l’azione coinvolgente marchio di fabbrica dei titoli FromSoftware per dare vita a un’esperienza frenetica ricca di pura tensione.

I giocatori potranno assemblare il proprio mech scegliendo da un’ampia gamma di componenti e armamenti, per muoversi liberamente in ambientazioni destinate a ridefinire il concetto di mobilità tridimensionale. Affronta forze nemiche soverchianti cercando di battere i nemici in potenza e velocità, e utilizza manovre dinamiche in grado di sfruttare al massimo il combattimento ravvicinato e a distanza. I giocatori potranno immergersi in un’azione adrenalinica e frenetica, possibile solo grazie all’utilizzo dei mech.

Armored Core VI Fires of Rubicon arriva domani 25 agosto su Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC, qui sotto potete vedere il trailer live action con Karl Urban, e vi rimandiamo, qualora vogliate, alla lettura della nostra recensione.