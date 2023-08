Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Anteprima: le novità tra ONL 2023 e Redstream

CD Projekt ha schierato il game director Gabe Amatangelo e il Lead Environment Artist Kacper Niepokólczycki per un “Redstream” di Twitch in cui sono stati affrontati molti dei punti salienti di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, DLC del noto videogame scifi che grazierà il 26 settembre le console di nuova generazione. Durante la sessione, il duo ha discusso delle tematiche già note, ma hanno anche chiarito alcuni dettagli riguardanti la tanto attesa patch 2.0, la quale promette di rivoluzionare l’intera esperienza di gioco.

Articoli Consigliati F1 2023: in arrivo nuovi contenuti PS5 Standard in promozione fino al 7 settembre insieme a giochi e accessori

Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Visto il lancio imminente, abbiamo già avuto modo di esplorare con una certa precisione gli elementi fondamentali di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, tuttavia vale la pena ripercorrere gli elementi essenziali. Nel gioco, il protagonista, V, sarà coinvolto da Songbird in una missione volta a esfiltrare la Presidente dei Nuovi Stati Uniti, Rosalind Myers, dal pericoloso e letale quartiere di Dogtown. V avrà al suo fianco alcuni agenti segreti, mentre i nemici saranno guidati da un ex militare carismatico quanto spietato, Kurt Hansen.

Amatangelo ha confermato che questa inedita missione potrà essere giocata parallelamente all’avventura principale, almeno a patto che si sia raggiunto il punto chiave nella trama che apre le scene al quartiere di Pacifica, ovvero quando ci si inizia a intromettere nei loschi affari dei Vodoo Boys. Per coloro che desiderano iniziare una nuova partita, sarà comunque possibile raggiungere l’inizio del DLC senza dover preventivamente investire decine di ore di gioco: nel menu di creazione del personaggio, sarà fornita un’opzione che consentirà di soddisfare immediatamente i requisiti d’accesso, una scelta che sarà ben accolta da quei giocatori che hanno già spolpato il titolo principale e che ora desiderano solamente vivere nuove esperienze.

Durante la diretta, lo staff di CD Projekt ha descritto Dogtown come un quartiere dal panorama estremamente diverso rispetto all’ambientazione originale, quella Night City che vive di sogni, peccati, ipocrisie e ambizioni. Questo nuovo quartiere è ancora più decadente e disperato, è una zona segnata dalla putrescenza e affondata in un degrado irreversibile. Shakespeare sosteneva tuttavia che i miserabili non hanno nessuna medicina, se non la speranza, filosofia che sembra abbracciata anche dagli autori di CD Projekt, visto che questi promettono che piccoli granelli di ottimismo emergeranno dalla coltre putrescente che è la vita di coloro che esistono sotto il dominio di Hansen.

Il Relic che si muove nelle vie di Dogtown

Dogtown è un quartiere così ostile che persino la polizia evita di entrarvi. Quindi, uno dei misteri che circondava il DLC era come l’assistente della Presidente, Songbird, fosse riuscita a incontrare di persona V. La risposta è semplice e intrigante: la donna è riuscita grazie ai suoi talenti di hacking a infiltrarsi direttamente nel “Relic“, il chip innestato nel cervello del protagonista al cui interno è custodita la coscienza del rocker Johnny Silverhand. Non solo la donna è in grado di utilizzare il semiconduttore per comunicare con il protagonista, ma è persino capace di manifestarsi davanti ai suoi occhi prendendo letteralmente il posto del complesso ospite dal braccio argenteo. Questa competenza genera chiaramente implicazioni narrative estremamente interessanti, ma ancor più affascinanti sono le conseguenze secondarie che si sviluppano attorno alla manipolazione del Relic.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty coglie infatti l’occasione per mettere a disposizione dei gamer un nuovo e letale ramo di abilità che concede l’accesso integrale alle abilità militari del sopracitato chip sperimentale. Appoggiandosi a degli specifici terminali Militech sarà possibile ottenere punti da investire in abilità che permetteranno di compiere azioni mirabolanti che spaziano dal divenire del tutto invisibile al sollevare i propri avversari per lanciarli contro i nemici distanti.

Tutto Ruota Attorno all’Adrenalina e alle Abilità

Il sistema delle abilità Relic introduce a sua volta una meccanica di combattimento che sfrutta l’adrenalina per compiere azioni ben oltre i tradizionali limiti umani. Maggiori dettagli verranno svelati in futuro, tuttavia Amatangelo ha suggerito che sarà possibile creare combinazioni di mosse che daranno vita a sinergie cruciali a realizzare anche le fantasie più audaci degli accaniti power player. Sebbene non si rischierà mai di incorrere in quelle “overdosi” tecniche note come la cyberpsicosi, gli abusi di potere noti come “modalità furia” condurranno il giocatore di turno a orbitare attorno a vantaggi e conseguenze estremamente attigue a quanto visto nell’anime Cyberpunk Edgerunners. Senza sfociare in spoiler, basti sapere che la cosa non è del tutto auspicabile.

Il DLC sarà preceduto a distanza di “qualche giorno o settimana” dall’attesissima patch 2.0, la quale rivoluzionerà l’albero delle abilità presente fino a oggi nel sistema di gioco. In passato, CD Projekt aveva già cercato di rimaneggiare e snellire queste controverse meccaniche, le aveva sfoltite dei loro elementi superflui e aveva tentato di valorizzarne i pregi, tuttavia questo stravolgimento promette di rendere tutto più dinamico e coinvolgente. Secondo Amatangelo, potremo finalmente dire addio a quelle opzioni che si limitano a modificare le statistiche di V: ogni scelta comporterà nuove abilità da utilizzare attivamente nel gioco.

Per venire incontro a questa rivoluzione, i gamer potranno fare affidamento al reset di perks e attributi senza doversi preoccupare di dover ottenere livelli con un nuovo personaggio. Sembra che i netrunner, gli hacker, trarranno particolare beneficio da questa ristrutturazione. Le meccaniche aggiornate dovrebbero rendere l’introduzione a questo sistema di combattimento più fluida, promettendo anche combo di attacchi capaci di creare effetti unici e sorprendenti.

Il 2.0 Ridefinisce le Auto e la Polizia

L’aggiornamento dovrebbe finalmente migliorare alcuni dei punti deboli da sempre presenti nel gioco principale, a partire dal combattimento veicolare. A parte alcune sequenze prefabbricate, la versione vanilla di Cyberpunk 2077 non consentiva infatti ai giocatori di sparare dalle auto o dalle motociclette, un gravoso difetto che finalmente sarà corretto. In tal senso, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty introdurrà tramite il fixer Muammar Reyes delle “car gigs” che forniranno a V veicoli ultra corazzati dotati di mitragliatrici integrate. Al di fuori di Dogtown, simili mezzi dovrebbero essere delle rarità assolute, ma i programmatori hanno sornionamente dato a intendere che alcune auto del passato potrebbero ricevere un “update” ricolmo di polvere da sparo e piombo. In assenza di queste auto specifiche, i giocatori potranno comunque utilizzare pistole e SMG per affrontare gli avversari. Per quanto riguarda le motociclette, sarà inoltre possibile impugnare direttamente armi corpo a corpo, un pregio che evoca direttamente le concitate scene di film quali Mad Max o Akira.

L’aggiornamento rivoluzionerà dunque l‘intelligenza artificiale della polizia di Night City, la quale è stata finora considerata assolutamente poco convincente, meccanica al punto da infrangere del tutto la sospensione dell’incredulità ludica. Nel prossimo futuro, l’intervento delle forze dell’ordine sarà proporzionale all’aumento della violenza: la polizia invierà truppe sempre più agguerrite, reagendo con prontezza proporzionata alla ricchezza del quartiere. In situazioni estreme, interverranno le “teste di cuoio” Maxtech, team d’intervento che è sin da subito in grado di sabotare le auto di V così da costringerlo ad affrontare un confronto diretto o, in alternativa, a lanciarsi in una disperata fuga a piedi.

Curiosità varie su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Amatangelo e Niepokólczycki hanno colto l’occasione per fare un po’ di chiarezza su alcune ambiguità che aleggiavano attorno a Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e alla patch 2.0. Innanzitutto il duo ha dichiarato definitivamente che l’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente per tutti i gamer “next-gen” e che la patch includerà le modifiche alle abilità, l’introduzione dei combattimenti automobilistici e gli stravolgimenti gestionali degli interventi di polizia, elementi che copriranno l’intera Night City. Il ramo delle abilità Relic sarà invece limitato ai soli possessori del DLC, così come esclusivo sarà il loro accesso anche a tutte quelle nuove armi e a quegli equipaggiamenti che vengono venduti e distribuiti solamente nel mercato di contrabbando di Dogtown. Detto questo, i cancelli del nuovo quartiere e i palazzi alle sue spalle saranno visibili a tutti coloro che scaricheranno l’update, l’unica distinzione è che solamente coloro che hanno investito per il DLC avranno il diritto di varcare l’inquietante soglia.

Sviluppatore: CD Projekt RED

Editore: CD Projekt

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Data di Rilascio: 26 Settembre 2023

Nel suo piccolo, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e la patch 2.0 rappresentano un vero e proprio punto di svolta per CD Projekt e per il suo team di sviluppo. Tutto sembra indicare che il team abbia imparato molte cose dal goffo lancio del titolo principale e che gli aggiornamenti in vista siano pronti a placare i sentimenti anche dei fan più irritati. Le aspettative si assestano a livelli molto alti e più gli sviluppatori rivelano nuovi dettagli, migliori sono le impressioni che i gamer sviluppano. Siamo più che mai ansiosi di vedere se e quanto le novità saranno in grado di tenere testa alle fantasie degli utenti.