Starfield Anteprima gamescom 2023: l’ultimo controllo ai propulsori passa prima del lancio

Finalmente ci siamo! Manca davvero pochissimo all’uscita di Starfield. L’ultima fatica di Bethesda Game Studios arriverà in poco più di una manciata di giorni, ovvero il 6 settembre 2023 e molti giocatori, membri della stampa e addirittura sviluppatori non vedono l’ora di partire verso l’immenso spazio ignoto. Per cavalcare l’onda dell’hype e dominare la scena dell’Xbox Booth della gamescom 2023 di Colonia, Bethesda e Microsoft ha invitato noi e tantissime altre testate ad una piccola proiezione in anteprima dei primissimi minuti di gioco.

La vita di un personaggio di Starfield inizia come una qualunque mattinata lavorativa presso una qualsiasi miniera rocciosa in un pianeta sconosciuto. Ci si sveglia, si parte verso l’ascensore che porta nei meandri di questa enorme caverna meteorica e si inizia a fare la conoscenza dei propri colleghi, e tra uno scambio di battute e l’altro si comincia a delineare un quadro più dettagliato del lavoro da svolgere: scavare a fondo nella terra per trovare un artefatto da consegnare alla Costellazione, un’organizzazione di ricerca e sviluppo spaziale che punta al comprendere appieno i misteri dell’universo. Qualcosa però va irrimediabilmente storto e una serie di anomalie conducono il fortunato dipendente della solita organizzazione no-profit a entrare in contatto con l’artefatto e… WHOOOM! In un attimo la visuale cambia del tutto e l’unica cosa che vedrà prima di perdere conoscenza sarà un enorme agglomerato di stelle e pianeti che vanno a formare un unico e misterioso schema astrale.

Al suo risveglio, il minatore risulta visivamente scioccato dall’accaduto e soprattutto confuso. Ed è proprio da lì che uno dei già citati colleghi prova a rinfrescare la memoria dello smemorato, passandogli una scheda profilo aziendale che funge da transizione per l’inizio dell’avventura e la creazione del proprio personaggio tramite il consueto editor ormai divenuto marchio di fabbrica di Bethesda in quanto a profondità e possibilità di scelta in termini di personalizzazione. Dopo aver scelto il tipo di capigliatura, pelle, fisionomia dei tratti facciali e forma del naso, la presentazione di Starfield si è concentrata nell’illustrazione della schermata dedicata al background e alle origini del nostro alter-ego e alla selezione delle qualità (in inglese definiti traits) che lo rendono unico. In quest’ultimo caso la possibilità di scegliere tra tantissimi talenti a disposizione verrà controbilanciata con l’impossibilità di affiancarli a talenti che potrebbero cozzare con l’immersività prevista dagli sviluppatori. Tutto e pronto per partire per la prossima avventura in mezzo alle stelle!

Starfield, scontri tra pirati nell’immenso blu

La seconda e ultima parte della dimostrazione è stata introdotta dall’incontro del protagonista con Barrett, un membro di spicco del corpo di ricerca della Costellazione e che condivide con noi la stessa esperienza mistica causata da un artefatto, facendoci quindi intendere che il nostro non è stato poi un caso così isolato. Neanche il tempo di chiacchierare che l’intera squadra viene circondata dalla Flotta Cremisi, una ciurma di pirati spaziali pronti a razziare qualsiasi pianeta alla ricerca del guadagno facile. Lo scontro a fuoco è inevitabile, ma ci ha comunque permesso di dare un’occhiata a un sistema di combattimento basato sì sulla propria forza in termini di statistiche, ma anche sull’utilizzo di armi laser e particelle ad alta intensità.

Superata questo piccolo imprevisto, arriva il momento di trasferire l’artefatto verso New Atlantis, la megalopoli sede centrale della Costellazione situata all’interno della gallassia Alpha Centauri. Un ottimo pretesto quindi per mettersi a bordo della Frontier, una navicella spaziale multi-uso bilanciata e dotata di ogni genere di comfort all’avanguardia, ma anche un pretesto per mostrare le battaglie aeree di Starfield e innescate dall’ennesima controffensiva della Flotta Cremisi. Debellata la minaccia e una volta atterrati a New Atlantis, la presentazione di Starfield si concede qualche ultimo istante per focalizzarsi sulla presentazione e resa estetica della megalopoli e in generale dell’intera produzione, al punto da farci guardare attorno all’interno dello Starfield Theatre adibito per l’occasione e probabilmente pensare all’unisono alla stessa domanda: “Ma come farà tutto questo a girare su Series S?”

Quanto presentato per Starfield durante le primissime battute della gamescom 2023 non è stato altro che un semplice “assaggino”, un piccolo antipasto di una portata che si prospetta – stando anche alle parole di Todd Howard presente a questa dimostrazione – veramente densa di contenuti e possibilità, come da solita tradizione Bethesda quando si parla di Western RPG. Non ci resta quindi che aspettare questi ultimi giorni con trepidazione e scoprire pad alla mano questo “vaso di pandora”, sia come videogioco che come potenziale miracolo tecnico nei confronti della versione per la console minore di Microsoft.