Assassin’s Creed Jade: ecco il nuovo gameplay trailer, closed beta in arrivo

Al momento del suo annuncio lo scorso anno, al gioco di ruolo d’azione open world per dispositivi mobili Assassin’s Creed Codename Jade non è stato assegnato un titolo ufficiale, anche se a quasi un anno dalla sua presentazione, Ubisoft e Level Infinite gli hanno finalmente dato il titolo ufficiale: Assassin’s Creed Jade.

È stato inoltre rilasciato un nuovo gameplay trailer per il gioco di ruolo d’azione, che mostra l’ambientazione open world dell’Antica Cina e offre scorci di gameplay che i fan del franchise troveranno molto familiari, inclusi alcuni combattimenti ad alta quota, un sacco di parkour, azione furtiva, giochi aperti. attraversamento del mondo e altro ancora. Diamo anche una bella occhiata al protagonista del gioco, la cui voce fuori campo parla della sua spinta alla giustizia e del suo credo personale durante tutto il trailer. Dai un’occhiata qui sotto. È stata confermata anche una seconda closed beta per il titolo, dopo quella avvenuta all’inizio di questo mese. Le date non sono ancora state confermate per la prossima beta, ma i giocatori possono già iniziare a registrarsi. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Viaggiate indietro di 2000 anni e vivete la storia dell’antica Cina. Esplorate il percorso di Xia durante il periodo del primo impero cinese unificato. Proteggete la vostra casa e la Grande Muraglia dai predoni Xiongnu; scoprite la cultura e il commercio delle civiltà cinesi. Vivete una nuova storia svelando misteri e cospirazioni della dinastia Qin.

Assassin’s Creed Jade è in sviluppo per iOS e Android. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.