God of War Ragnarok: un DLC è attualmente in sviluppo?

Il primo God of War per PlayStation 4 è stato un capolavoro che non ha necessitato di alcun contenuto aggiuntivo in formato DLC, ma sorte ben diversa potrebbe essere quella del suo sequel, ossia God of War Ragnarok. Il rinomato leaker “The Snitch” infatti ha praticamente pre-annunciato che un DLC della seconda avventura di Kratos e Atreus è praticamente in lavorazione. Il tutto è testimoniato dal suo tweet, che potete vedere in calce alla nostra notizia.

Non ci sono né informazioni, né anticipazioni sui contenuti di questo contenuto aggiuntivo, ma il solo leak che ne “confermerebbe” lo sviluppo. In attesa di capire se questo leak da parte di The Snich troverà o meno le dovute conferme da parte di Sony Santa Monica Studio, tra le ipotesi più accreditate non possiamo non pensare ad un DLC incentrato su Atreus e sulla decisione che il ragazzo ha preso nel finale di God of War Ragnarok. Intanto, di recente il leaker ha smosso le acque anche per quanto riguarda Death Stranding 2!

