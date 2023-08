Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai: ecco il gameplay trailer panoramico

L’editore Square Enix e gli sviluppatori Game Studio e KAI GRAPHICS hanno pubblicato un gameplay trailer panoramico di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. Il leggendario manga e anime Dragon Quest The Adventure of Dai arriva come un esilarante gioco di ruolo d’azione. Rivivi gli eventi dell’anime in Infinity Strash mentre prendi il comando di Dai e dei Discepoli di Avan nella loro battaglia contro l’Esercito Oscuro. Di seguito una panoramica del gioco:

Sono passati molti anni da quando l’Eroe ha riportato la pace nel paese. In un mondo tormentato dalle forze del male, uno spadaccino e i suoi compagni si mettono in viaggio per sconfiggere Hadlar, il Signore Oscuro. Su un’isola isolata nei mari del sud, un ragazzo di nome Dai vive tra i mostri, desiderando diventare lui stesso un eroe un giorno. Tutto cambia quando il Signore Oscuro viene rianimato. Con una nuova crisi che affligge il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra nuovi amici e scopre lentamente il suo inevitabile destino. Questo è l’inizio dell’avventura di Dai e della sua ricerca per diventare un vero eroe.

Caratteristiche

Ricordi di Bond : questi oggetti ricreano scene iconiche del manga originale. Guadagnali ed equipaggiali per aumentare le tue abilità in base al tuo stile di gioco.

: questi oggetti ricreano scene iconiche del manga originale. Guadagnali ed equipaggiali per aumentare le tue abilità in base al tuo stile di gioco. Temple of Recollection: gioca attraverso oltre 100 combinazioni di stanze nel dungeon infinito, dove mostri e trappole cambiano ogni volta che entri. Colpisci e fai a pezzi orde di nemici per raggiungere l’ultimo piano.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai uscirà il 28 settembre in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.