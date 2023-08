Guilty Gear Strive: disponibile Johnny del Season Pass 3 e la Daredevil Edition

Guilty Gear Strive, attualmente il gioco di maggior successo del franchise con oltre 2,5 milioni di giocatori in tutto il mondo, dà il benvenuto a un nuovo personaggio, Johnny. Impugnando la sua katana, questo disinvolto e audace pirata trascorre i propri giorni a viaggiare per il mondo con il suo equipaggio difendendo i meno fortunati. La maestria di Johnny con la spada e la sua notevole forza consentiranno ai giocatori di avere la meglio usando un’ampia gamma di rapidi attacchi. Johnny è disponibile come primo personaggio del nuovo Season Pass 3 di Guilty Gear Strive. Il Season Pass 3 includerà altri tre personaggi oltre a Johnny, insieme a due nuovi scenari di combattimento, il Colour Pack 3 aggiuntivo e il bonus del Season Pass (che contiene dei colori aggiuntivi per i costumi).

La Stagione 3 include anche una vasta gamma di aggiornamenti e modifiche al gioco, che vanno a migliorare sia l’esperienza offline che online. Tra le varie modifiche, ci sono due nuove meccaniche di combattimento: Wild Assault, una potente manovra offensiva che consente ai giocatori di prendere l’iniziativa e scattare in avanti quando attaccano; e Deflect Shield, una manovra difensiva che aiuta a creare una notevole distanza dall’avversario quando si blocca il suo attacco. Tuttavia, entrambe le tecniche sono molto rischiose e dalla posta in gioco molto alta, dato che consumano il 50% dell’indicatore Burst una volta utilizzate. Inoltre, sempre oggi è stata lanciata la Guilty Gear Strive Daredevil Edition, che contiene il gioco base insieme al Season Pass 1, 2 e 3. La Daredevil Edition include anche i colori del 25° anniversario, nonché suoni e artwork promozionali in formato digitale.