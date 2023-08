Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten: ecco il nuovo trailer

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer basato sui personaggi per il suo JRPG Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten. Nel titolo La vita tranquilla di Oshtor, un giovane che vive nella provincia di frontiera di Ennakamuy, viene bruscamente sconvolta quando incontra una misteriosa ragazza di nome Shunya. I giocatori potranno unirsi a Oshtor nel suo viaggio e scoprire chi si schiererà al suo fianco o contro di lui. Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 l’ 8 settembre 2023. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un nuovo JRPG di AQUAPLUS, annunciato in commemorazione dei 20 anni del loro franchise di successo Utawarerumono. Prodotto dal leggendario compositore Naoya Shimokawa e scritto dallo scrittore di Utawarerumono Munemitsu Suga, con il supporto della superba direzione artistica dello studio guidata dal designer dei personaggi Mi, Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten si concentra sul cuore di ogni grande gioco di ruolo: la storia.Nella piccola provincia di Ennakamuy, alle frontiere del grande impero di Yamato, viveva un giovane con sua madre e sua sorella. Un giorno, su ordine del signore locale, il giovane stava indagando su una piccola irregolarità quando incontrò una ragazza che non aveva mai incontrato. Le parole pronunciate dalla ragazza furono ciò che lo sconvolse: disse all’uomo che suo padre era ancora vivo. Vedendo in lei una traccia di suo padre e decidendo di scoprire la verità, il giovane e la ragazza partirono insieme verso la terra di Arva Shulan, un paese che non appare sulla mappa.

