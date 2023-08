Tokyo Game Show 2023 annuncia i suoi eventi speciali principali

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali (che trovate qui) previsti a partire dal 25 agosto. Di seguito una panoramica:

Sono stati decisi i titoli dei giochi di collaborazione. Quelli sono TEKKEN 8, Pac-Man Bandai Namco Entertainment, Street Fighter 6 di Capcom, Bomberman di Konami Digital Entertainment e NieR: Automata di Square Enix. “Sfilata TGS×AZUL BY MOUSSY”

Verranno aggiunti modelli popolari per la partecipazione. Oltre a Suzu Yamanouchi e Minami Fukuoka, Yu Matsumoto, Ryona, Ayuka Nakamura e altri artisti della sfilata di moda sono stati decisi. “Il palco dello streamer”

Sono stati decisi i titoli dei giochi di collaborazione. Questi titoli sono “WoLong: Fallen Dynasty” di Koei Tecmo Games, “FOAMSTARS” di Square Enix e “Street Fighter 6” di Capcom. “TGS2023 SPECIALE LIVE”

Sono confermati gli artisti che si esibiscono dal vivo. Il rapper VaVa e il beatmaker STUTS appariranno a

“TGS2023 SPECIALE LIVE”.

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.