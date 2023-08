Sea of Thieves The Legend of Monkey Island: la seconda storia arriva il 31 agosto

Lo sviluppatore Rare ha annunciato che la seconda parte della sua collaborazione con Monkey Island per Sea of Thieves inizierà il 31 agosto, portando con sé il secondo dei tre Tall Tales pianificati soprannominato The Legend of Monkey Island.

Secondo Eurogamer, lo studio ha rivelato che la seconda parte di Tall Tale consentirà ai giocatori di esplorare ulteriormente l’isola di Mêlée. L’esplorazione dell’isola nel primo Tall Tale era limitata alla sola città, con il resto delle località dell’isola bloccate da una misteriosa nebbia che impediva il progresso. Seguendo la descrizione dello studio del secondo Tall Tale, è previsto che presenterà più funzionalità e contenuti di Monkey Island, comprese le prove, nonché la presenza di Insult Sword Fighting. Sea of ​​Thieves ha originariamente dato il via alla collaborazione con Monkey Island nel mese di luglio. L’avventura prevedeva che i giocatori risolvessero enigmi su Mêlée Island, culminando con il ritorno del cattivo del franchise di Monkey Island, LeChuck. La collaborazione dovrebbe portare a un Tall Tale finale a settembre. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Caratteristiche

Un vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata : unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves.

: unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves. Diventate una Leggenda: Nel vostro percorso verso la Leggenda pirata deprederete bottini, vi costruirete una reputazione e svilupperete uno stile personale e inconfondibile.

Sea of Thieves è disponibile su PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X/S.