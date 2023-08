Lords of Fallen è entrato in fase Gold

Da Lords of the Fallen 2 a The Lords of the Fallen e infine Lords of the Fallen: il tanto atteso seguito di Souls-like di CI Games è finalmente entrato in fase Gold. Sviluppato da Hexworks, verrà lanciato il 13 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati diversi dettagli e filmati di gameplay, ma ne arriveranno ancora di più. Lo sviluppatore ha confermato che gli Hexworks Dev Journals inizieranno la prossima settimana e risponderanno alle vostre “domande scottanti” sul gioco di ruolo d’azione dark fantasy. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni fino ad allora.

Ambientato a Mournstead, Lords of the Fallen ha come protagonista un Dark Crusader. Dopo la sconfitta di Adyr, il dio demone, i giocatori dovranno combattere per fermare la sua resurrezione. Il viaggio comprende due regni : Axiom, la Terra dei Vivi, e Umbral, la Terra dei Morti. Una lampada Umbral consente di entrare nell’Umbral per aggirare gli ostacoli e può persino strappare le anime dei nemici dai loro corpi. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Articoli Consigliati F1 2023: in arrivo nuovi contenuti PS5 Standard in promozione fino al 7 settembre insieme a giochi e accessori

Dopo un’era di tirannia crudele, il dio demone, Adyr, fu finalmente sconfitto. Ma gli dei… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la resurrezione di Adyr si avvicina. Nei panni di uno dei leggendari Dark Crusaders, viaggiate attraverso i regni dei vivi e dei morti in questa vasta esperienza di gioco di ruolo, con colossali battaglie contro i boss, combattimenti veloci e impegnativi, incontri emozionanti con i personaggi e una narrazione profonda e coinvolgente. La vostra leggenda sarà di luce… o di oscurità?

Caratteristiche

Esplorate un vasto mondo interconnesso

Viaggiate attraversa due grandi mondi paralleli nella tua missione per sconfiggere Adyr. Per quanto il regno dei vivi presenti la sua dose di sfide brutali, orrori innominabili vi attendono nel regno da incubo dei morti.

Risorgi dalla morte

Avrete un’ultima possibilità di tornare in vita, mentre ogni sorta di creatura infernale si abbatterà su di voi.

Lords of the Fallen uscirà il 13 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.