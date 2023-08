Blasphemous 2 è finalmente disponibile

Lo sviluppatore The Game Kitchen e l’editore Team17 hanno annunciato che Blasphemous 2 è ora disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il lancio del gioco viene celebrato con il rilascio di un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Blasphemous 2 riprende la sua storia da dove il suo predecessore si era interrotto alla fine del DLC Wounds of Eventide, che coinvolgeva The Heart in the Sky che annunciava il ritorno di The Miracle. Il gioco presenta una nuova ambientazione, così come i propri nemici e boss. Il gioco presenta Il Penitente che ritorna ancora una volta come protagonista del gioco, ritrovandosi in una strana nuova terra mentre è ancora una volta bloccato nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione. Blasphemous 2 presenta una serie di nuovi nemici, oltre a nuovi combattimenti contro i boss dal design intricato. Il gioco ha anche nuove abilità e abilità che possono essere apprese e che dovranno essere padroneggiate dai giocatori se sperano di fare progressi nel suo mondo tetro ma sorprendentemente progettato. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati F1 2023: in arrivo nuovi contenuti PS5 Standard in promozione fino al 7 settembre insieme a giochi e accessori

La seconda scrittura della serie Blasphemous preannuncia il ritorno del Penitente, con una storia che trae origine direttamente dal DLC gratuito Wounds of Eventide, dove il Cuore nel cielo ha annunciato il ritorno del Miracolo e preannunciato la nascita di un nuovo bambino miracoloso. Risvegliatosi in una nuova e strana terra e lontano dal suo luogo di riposo finale, il Penitente viene spinto di nuovo nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione, senza altra scelta se non quella di esplorare questo nuovo mondo pericoloso e scoprirne i segreti a lungo dimenticati. Orde di nemici grotteschi ti ostacoleranno, in attesa del giudizio finale da parte della brutale mano del Penitente, mentre titanici boss ti attenderanno nell’oscurità, aspettando la loro occasione per riportarti nella tua tomba di appartenenza.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.