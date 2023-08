Phasmophobia su console è stato rimandato

Phasmophobia, titolo horror multigiocatore di Kinetic Games, è stato una specie di rivelazione sin dalla sua pubblicazione in accesso anticipato per PC nel 2020 e, all’inizio di quest’anno, lo sviluppatore ha confermato che avrebbe aperto i cancelli a una comunità ancora più ampia con un lancio su console. Tale lancio, tuttavia, è stato ritardato di un paio di mesi.

Inizialmente previsto per il lancio su console in accesso anticipato questo mese, Kinetic Games ha posticipato la finestra di uscita delle versioni per console a ottobre, puntando a un’uscita nella settimana che precede Halloween. Lo sviluppatore ha dichiarato che il ritardo è stato causato da un recente incendio nel suo ufficio, che ha influito sulla sua capacità di testare e sviluppare il gioco.

In un post su Twitter che annuncia il ritardo, Kinetic Games ha scritto:

A causa di un recente incidente incendiario nel nostro ufficio e di problemi di sviluppo non previsti, la nostra capacità di testare e sviluppare è stata significativamente influenzata. Dopo un’attenta valutazione abbiamo preso la difficile decisione di ritardare l’uscita su console, inizialmente fissata per agosto, in attesa che tutto si risolva. Ora puntiamo a un lancio speciale nella settimana che precede Halloween, a ottobre. Questo ci dà il tempo necessario per perfezionare e mettere a punto tutto.

Al momento dell’uscita, Phasmophobia sarà disponibile in accesso anticipato per PS5, PS VR2 e Xbox Serie X/S.