NBA 2k24: nuovo sistema di distintivi su PS5 e Xbox Series X/S

2K ha rivelato il nuovo sistema di distintivi in arrivo in NBA 2K24 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che consentirà ai giocatori di concentrarsi sui propri punti di forza e di sperimentare diverse build per raggiungere il successo con la modalità Il mio GIOCATORE.

NBA 2K24 sta introducendo nuovi elementi nel sistema dei distintivi per la New Gen per aiutare i giocatori a lavorare sui propri fondamentali e a dominare il loro ruolo. Che si tratti di un abile penetratore, di portatore di palla, di un playmaker o di diventare il miglior difensore della lega, ci saranno novità per tutti per raggiungere nuovi obiettivi.

Ulteriori dettagli sul nuovissimo sistema di distintivi in arrivo in NBA 2K24 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono riportati di seguito:

● Distintivi più equilibrati. NBA 2K24 porta in campo 24 nuovi distintivi per le abilità, elevando il totale a 77 distintivi complessivi tra MyTEAM e La mia CARRIERA, con una maggiore flessibilità ed equilibrio nel gioco. Quest’anno sono stati introdotti nuovi distintivi per il punteggio, il controllo / passaggio della palla e la difesa, per aiutare i giocatori a sfruttare i loro punti di forza e a creare un Il mio GIOCATORE.

● Nuova esperienza di costruzione del giocare nella modalità Il mio GIOCATORE. NBA 2K24 ha introdotto modelli di giocatori NBA personalizzabili insieme a una nuova pagina per la realizzazione del proprio giocatore, ulteriori classifiche dei distintivi, miglioramenti agli archetipi che aiuteranno a prevenire le meta-build e altro ancora.

● Progresso dei livelli dei distintivi. Un nuovissimo sistema di progresso dei distintivi contribuirà a dare una sensazione più autentica alla modalità Il mio GIOCATORE. I giocatori non dovranno più scegliere con quali distintivi equipaggiare il proprio giocatore e non saranno più bloccati dai punti distintivo e dalle categorie che li limitavano in passato. I distintivi si guadagnano con la fruizione degli stessi, il che significa che più un giocatore utilizza un distintivo nel gioco, più progredisce verso il livello successivo.

Per ulteriori informazioni, potete consultate l’ultimo Courtside Report. Ricordiamo che ieri erano stati annunciati i Mamba Moments, per celebrare la memoria, nel giorno del Kobe Day, il talento di Bryant.