PAYDAY 3 riceve due gamescom award

Si è da poco conclusa l’assegnazione dei gameascom award 2023, evento in cui sono stati premiati i migliori giochi presenti alla kermesse di Colonia: tra di loro, PayDay 3 di Deep Silver e Starbreeze se ne è aggiudicati due, “Best PC Game” e “Most Entertaining Game”.

Almir Listo, Global Brand Director e Head of Community di Starbreeze, ha ritirato i premi durante la fiera di Colonia affermando che: “A meno di un mese dal lancio, questi premi rappresentano un’enorme pietra miliare per noi di Starbreeze. Abbiamo lavorato duramente per rendere PAYDAY 3 il miglior sequel possibile. Ricevere due gamescom Award, ‘Best PC Game’ e ‘Most Entertaining Game’, è una testimonianza di ciò che il nostro team e il nostro partner Deep Silver hanno realizzato insieme. Non vediamo l’ora che il mondo possa giocarci e che arrivi il 21 settembre”.

I gamescom Award per “Best PC Game” e “Most Entertaining Game” fanno seguito a una forte presenza di PAYDAY 3 a gamescom 2023, con la rapina 99 boxes giocabile nello stand PLAION Consumer (padiglione 9.1 stand B010-C019). Qui, gli aspiranti heister sono invitati a unirsi alla banda per un’altra serie di caos e crimini.

I quattro criminali mascherati da clown più noti della storia dei videogiochi tornano dalla pensione il 21 settembre in PAYDAY 3 su PC tramite PC Game Pass, su Steam ed Epic Games Store, oltre che su Xbox Series S|X Game Pass, PlayStation 5 e GeForce Now.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale con Listo che tiene in mano i due premi.