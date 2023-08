Homeworld 3: gameplay della modalità co-op War Games

Blackbird Interactive e Gearbox Publishing hanno fatto uscire un video gameplay incentrato sulla modalità co-op War Games di Homeworld 3, terzo capitolo della saga strategico sci-fi iniziata nel 1999. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia. Il gioco era stato presentato anche all’Opening Night Live con un trailer cinematico.

Questa la descrizione della modalità Co-op dalla pagina Steam del gioco:

Articoli Consigliati Headbangers Rhythm Royale: il battle royale ritmico con i piccioni arriverà al day one su Game Pass PAYDAY 3 riceve due gamescom award

Giochi di Guerra, la nuovissima modalità cooperativa per tre giocatori, estende il gioco oltre la campagna. I comandanti affronteranno una serie casuale di sfide di combattimento tra flotte, in una fusione tra il classico gameplay strategico in tempo reale di Homeworld e dei tratti di ispirazione roguelike. Reclama i potenti manufatti che potenzieranno le tue navi, migliorandone la potenza, la velocità e, ovviamente, le armi. In base ai risultati ottenuti, sbloccherai nuove flotte che daranno una scossa alla tua strategia.

Questa invece la breve descrizione in generale del gioco:

Tattico, stupendo e davvero unico, il gioco di strategia in tempo reale vincitore del premio Gioco dell’Anno ritorna con Homeworld 3. Assumi il controllo e combatti con la tua flotta in uno sbalorditivo spazio tridimensionale mentre ti godi una storia acclamata dalla critica su scala galattica.

Lasciandovi qui sotto al trailer della modalità cooperativa War Games di Homeworld, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC da febbraio 2024.