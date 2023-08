Headbangers Rhythm Royale: il battle royale ritmico con i piccioni arriverà al day one su Game Pass

Durante la gamescom 2023 che su sta svolgendo a Colonia, il publisher Team17 e il team di sviluppo Glee-Chees Studio hanno annuciato che Headbangers Rhythm Royale, battle royale a ritmo di musica con protagonisti piccioni, arriverà al day one su Xbox Game Pass. Il gioco uscirà il 31 ottobre su Steam, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Hai mai guardato un piccione chiedendoti: “Cosa starà succedendo in quella testolina?”

Beh, stai per scoprirlo! Headbangers prende te e altri 29 giocatori e vi mette nell’occhio del Piccione dove vi contenderete il titolo di Headbanger supremo in sfide all’insegna del ritmo.

Sfida gli altri in minigiochi musicali fuori di testa, frega i tuoi avversari con dei potenziamenti e raccogli le Briciole per personalizzare il tuo piccione!

Caratteristiche:

Minigiochi:

chiama i tuoi amici e sfidatevi in una folle serie di minigiochi grazie alla modalità multigiocatore cross-platform. Con 23 minigiochi su 4 round, ogni livello di Headbangers offre una nuova sfida con un twist musicale accattivante e unico! La difficoltà aumenta a ogni round, rendendo sempre più frenetica la musica fino all’ultimo livello: mantenendo calma e becco freddo, porta a casa la pagnotta!

I minigiochi metteranno alla prova la tua memoria, riflessi, tempi di reazione e, soprattutto… la tua bravura nel rap! Dei comandi semplici con un gameplay accattivante rendono alla portata di tutti questo party scatenato!

Personalizzazione:

crea un piccione tutto tuo con centinaia di oggetti unici, tra cui completi, cappelli, occhiali, voci, provocazioni e tanto altro. In ogni partita giocata otterrai delle Briciole che potrai usare nel negozio per acquistare costumi interi, parti di costumi, provocazioni, suoni e chi più ne ha più ne metta! Il tuo piccione è una tela bianca su cui fare un bel mix di oggetti, permettendoti di dare vita a un vero e proprio capolavoro, proprio come quelli dei famosissimi pittori Paolo Uccello e Salvador Cipcip.

Sei in cima alla classifica? Stai surclassando i tuoi amici? Non dimenticarti di acquistare delle provocazioni con le tue sudatissime Briciole per sbattere in faccia a tutti i tuoi colleghi piccioni le tue vittorie!

Avanzamento: completa le sfide per sbloccare opzioni di personalizzazione e avanzare nel pass battaglia del gioco. Raccogliere Briciole e punti esperienza con i potenziamenti, i round bonus e completare i round stessi ti aiuterà a essere il piccione più stiloso dello stormo!

Cross-play + multigiocatore:

Gioca con un massimo di 30 piccioni su qualsiasi piattaforma. Non importa su quale dispositivo giocano i tuoi amici, potrete spiccare il volo insieme e battervi per aggiudicarvi la corona di Headbanger numero uno!

Qui sotto il trailer per l’arrivo su Xbox Game Pass al day one di Headbangers Rhythm Royale.