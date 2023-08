Alien Hominid HD: annunciato il ritorno del run and gun

Il primo gioco di The Behemoth torna in una nuova versione: Alien Hominid HD, rifacimento del classico side-scroller 2D uscito nel 2004, sarà disponibile su Steam, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Non è stata annunciata la data d’uscita, ma la pagina Steam indica 2023. Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Alien Hominid HD, il pluripremiato side-scroller 2D di The Behemoth, è ora disponibile per Steam! Con una grafica disegnata a mano, una giocabilità estremamente veloce e l’umorismo che ha dato il via a tutto, caricare questo titolo è come fare un viaggio indietro nel tempo di decenni, con una grafica migliorata e la stessa esperienza di gioco hardcore.

Navigate nell’ambiente circostante saltando, schivando gli attacchi, afferrando gli agenti e scavando nel sottosuolo! Usate il vostro fidato blaster per sparare a qualsiasi cosa vi capiti a tiro e lanciate granate verso i vostri nemici per ottenere esplosioni epiche! Cogliete di sorpresa gli agenti con il vostro coltello nei combattimenti ravvicinati o tagliategli la testa, se questo è il vostro stile.

Che si giochi da soli o in cooperativa locale a due giocatori, Alien Hominid HD è tornato con le tre classiche opzioni di difficoltà:

Facile – 7 vite e continua, con due scudi dai pickup delle armi

Normale – 5 vite e continua, con uno scudo dai pickup delle armi

INSANE – 3 vite e continua, uccisioni con un solo colpo.

Stanchi di tagliare teste? Tutti i minigiochi originali sono presenti per tutti gli alieni che desiderano una pausa veloce, tra cui:

201 livelli di giochi PDA

Missile Mastar super sovietico

Tutto quello che puoi mangiare

Palla di neutroni

Pinata Fiesta

Modalità Sfida

E non è tutto: il gioco è completo di obiettivi Steam, oltre a classifiche settimanali e mensili per tutte e tre le difficoltà! Tornate al gioco che ha dato il via a tutto per il Behemoth, incrociando le dita e sperando di ricordare i pattern dei boss…

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.