Foamstars Provato gamescom 2023: alla scoperta del party-shooter di Square Enix

Foamstars, ultimo titolo di Square Enix annunciato durante l’ultimo PlayStation Showcase, è sbarcato alla gamescom 2023 con contenuti esclusivi. L’uscita è prevista su PlayStation 5 e PlayStation 4 in data ancora da confermare, ma noi di GamesVillage abbiamo dato un’occhiata più da vicino (e giocato ovviamente) a questo online party-shooter sperimentando la modalità arena 4v4.

Prima di approfondire però alcuni dettagli che ci ha rivelato Kosuke Okatani, il producer del gioco presente a questa edizione di gamescom, lasciateci condividere le nostre prime impressioni. Sicuramente le similitudini con altri titoli già molto popolari, come Splatoon di Nintendo, sono chiare a molti, tuttavia Foamstars ha un approccio al combattimento e alla modalità di gioco accessibile a tutti e funzionale. Ognuno degli 8 personaggi base presenta delle caratteristiche proprie relativamente a combattimento e stile, focalizzando l’attenzione su abilità e outfit di tutto rispetto.

Un po’ Splatoon, un po’… Foamstars!

Il producer, Kosuke Okatani, ci ha raccontato che la creazione di character con delle abilità ben definite intuibili già dal loro aspetto si è basata proprio sulla scelta di rendere il prodotto accessibile e giocabile senza sforzi da parte di qualsiasi utente. Il character design senza dubbio aiuta a fornire le basi per un gioco inclusivo in cui il giocatore può effettuare una scelta basata non solo sulle abilità, ma anche sul “vibe” trasmesso dai singoli personaggi: dalla forza fisica alla velocità, fino ad arrivare alla precisione di tiro e difesa con il supporto di eventuali mascotte o armi, le caratteristiche di combattimento si mostrano ben chiare fin da subito grazie anche ad outfit che spaziano dal “kawaii” al combat più puro.

Anche la modalità di gioco è accessibile a qualsiasi categoria di utente: durante il combattimento non si deve colpire l’avversario come solitamente avviene negli shooter, ma lo si deve coprire di schiuma fino ad arrivare a scontrarlo per eliminarlo definitivamente. In questo modo i compagni di squadra hanno la possibiltà di salvarti prima che tu venga ricoperto al 100%. Questo apre le porte del mondo Foamstars non solo a gamer già di esperienza che possono scatenarsi a livello di strategia, ma anche a un target più piccolo e neofiti che potranno essere introdotto alla modalità arena con un approccio quasi forzatamente graduale.

Foamstars: a tutta schiuma!

I diversi round si concludono quando si riesce a proteggere lo star player del proprio team e distruggere quello avversario, quindi il team working è la chiave per il gameplay, caratterizzato dalla schiuma come elemento primario di attacco, ma anche di difesa. Ogni personaggio presenta infatti una modalità di attacco base e due abilità speciali, per cui si può utilizzare la schiuma non solo per mosse di tipo offensivo ma anche per azioni difensive come la creazione di aree protette, barriere e percorsi specifici per il tuo team su cui potrai surfare grazie alla tua tavola, mezzo di trasporto primario del gioco.

L’utilizzo della schiuma come elemento primario di combattimento potrebbe essere una caratteristica vincente combinata con l’accessibilità di gioco a tutte le tipologie di giocatori ed età. Sembra essere infatti un titolo alla portata di tutti che si focalizza più sulla riuscita del gioco di squadra che del combattimento e l’elemento schiuma come “arma” non lo rende sicuramente uno shooter classico agli occhi del pubblico generale, ma un prodotto che sembra essere pensato per divertirsi con gli amici. Che possa essere un contributo a favore del superamento degli stereotipi di violenza legati a questo genere videoludico? Non escludiamo nulla. Foamstars sembra in ogni caso presentare ulteriori modalità di gioco oltre quella arena, in cui poter utilizzare anche abilità diverse da quelle che abbiamo esplorato, tra cui, come ci raccontava Kosuke-san, il fattore della trasparenza: elemento per cui il giocatore e la schiuma stessa possono diventare invisibili all’occhio nemico.

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Data D’uscita: Coming Soon

Nel complesso questo titolo non parrebbe nulla di rivoluzionario, risulta tuttavia avere delle caratteristiche proprie soprattutto di stile che potrebbero rivelarsi vincenti. Non ci resta quindi che aspettare nuovi contenuti per concludere la nostra impressione.