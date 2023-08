SEGA e Atlus terranno uno speciale broadcast al Tokyo Games Show il mese prossimo

Sega e Atlus ospiteranno una “trasmissione speciale” dal Tokyo Game Show il mese prossimo.

Lo streaming farà parte di Sega New, trasmissione mensile che si tiene sul canale YouTube ufficiale di Sega Japan.

Secondo Sega, la “trasmissione speciale del TGS” racconterà ai giocatori “tutto sui nuovi titoli di Sega e Atlus”.

La trasmissione avrà luogo quando in Italia sanno le 12:00 del 21 settembre.

Anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli, Sega e Atlus hanno attualmente una serie di giochi in fase di sviluppo che probabilmente verranno presentati durante lo streaming.

Sonic Superstars uscirà il 17 ottobre, quindi potrebbe essere presente, così come lo spin-off di Yakuza, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che seguirà un mese dopo, il 9 novembre. Sega ha anche Like a Dragon: Infinite Wealth che è previsto per l’inizio del 2024, quindi i fan potrebbero ricevere ulteriori informazioni al riguardo.

Atlus, invece, ha in cantiere lo spin-off Persona 5 Tactica, in uscita il 17 novembre, e il remake di Persona 3, intitolato Persona 3 Reload, la cui data di uscita è prevista per il 2 febbraio 2024. La stessa Atlus sta anche lavorando a Metaphor: ReFantazio, una nuova avventura dai creatori di Persona 3, 4 e 5.

Prima della presentazione di settembre, Sega rilascerà un nuovo gioco della serie Samba de Amigo. Samba de Amigo: Party Central uscirà su Switch il 29 agosto, mentre una versione VR arriverà su Meta Quest 2 entro la fine dell’anno.