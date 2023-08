Off the Grid: gameplay trailer da gamescom 2023 del battle royale

Off the Grid torna a mostrarsi alla gamescom 2023 con il primo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, pubblicato da IGN.

Il titolo in questione è uno sparatutto in terza persona in stile battle royale sviluppato da Gunzilla e diretto da Neill Blomkamp (District 9).

Off The Grid coinvolge i giocatori in una guerra segreta tra tre società sull’isola tropicale e distopica di Teardrop. Mescolando PvE e PvP, porterà battaglie a 150 giocatori nei panni di uno Zero cyberlimbed, lottando per sopravvivere e affrontando contemporaneamente una campagna narrativa di 60 ore. Potrete lootare e potenziare il vostro corpo con arti cibernetici per avere vantaggi.

Lasciandovi al trailer qui sotto, ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.