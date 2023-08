Path of Exile 2: mostrato gameplay del druido

Durante gamescom 2023, lo sviluppatore Grinding Gear Games ha mostrato un bel po’ di gameplay del suo action-RPG Path of Exile 2. Uno degli ultimi video rilasciati per il gioco è incentrato su un gameplay della classe Druido, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Il direttore del gioco Jonathan Rogers descrive il Druido in Path of Exile 2 come un personaggio ibrido che lancia incantesimi e che può anche affrontare i nemici in mischia, a seconda del tipo di build che i giocatori potrebbero scegliere, grazie alla capacità di trasformarsi in animali. Il video mostra alcune scorribande in forma di orso e alcune abilità di combattimento a distanza.

Mostrando alcune delle sinergie tra le diverse abilità, come un attacco slam in forma di orso che stordisce i nemici intorno, consentendogli di utilizzare un attacco successivo sotto forma di tempesta di fulmini per fare parecchi danni. Un’altra sinergia mostrata è l’uso dei ruggiti tra gli attacchi in forma di orso per potenziare gli attacchi futuri.

Di recente lo studio ha mostrato anche il gameplay delle classi Guerriero e Cacciatrice. Path of Exile 2 non ha ancora una data di uscita, ma si sta preparando per una closed beta, che dovrebbe presentare il gioco nella sua interezza. Qui sotto il gameplay del druido.