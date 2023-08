Grime II: annunciato il nuovo capitolo del metroidvania

Durante la gamescom 2023 è stato annunciato Grime II, nuovo capitolo del metroidvania che aveva esordito nel 2021, sviluppato da Clover Bite. Potete vedere il trailer d’annuncio, pubblicato da IGN.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Diventate un ruba forme in GRIME II, il sequel dell’acclamato metroidvania d’azione e avventura del 2021. Siete un Formless, un imitatore d’arte che assorbe creature ed evoca copie nella loro forma.

Avventuratevi in una nuova e misteriosa terra nell’universo di GRIME, dove pericolo e meraviglia attendono dietro ogni angolo. Utilizzate l’ambiente circostante in combinazione con le copie evocate per superare nemici mortali e boss epici, esplorando al contempo un mondo profondo e ricco di culture e personaggi diversi.

Create il vostro stile di gioco scegliendo tra una varietà di abilità, armi ed evocazioni di copie. Imparate a conoscere le caratteristiche dei vostri nemici mentre evocate le loro forme per aiutarvi in combattimento e nell’esplorazione dei vari percorsi segreti del mondo.

Copie – Assorbite i nemici sconfitti, modellandoli in stampi che possono essere utilizzati per attacchi speciali.

Usate gli stampi per lanciare i nemici, sparare proiettili, stordirli e persino trasformarli in evocazioni.

Combattimento ambientale – Ovunque si vada, l’ambiente offre ampie opportunità di danneggiare i nemici vicini o a distanza. Diffidate, perché loro possono fare lo stesso con voi!

Parare e afferrare – Inviate i tentacoli delle mani per parare gli attacchi nemici o per afferrarli e assorbirli, avvicinandovi alla loro forma.

Un mondo vissuto – Scoprite incredibili luoghi fatti di chiodi dipinti e vasi giganti, ognuno con una civiltà, una cultura e dei personaggi unici con cui conversare.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Grime II, che arriverà su PC. Data non annunciata.