Chris Huelsbeck Memorabilia in mostra a Colonia, la fiera tedesca Gamescom 2023 attualmente in corso, celebra il grande autore degli anni ottanta con due oggetti personali esposti in due vetrine dedicate. In particolare si tratta di due Memorabilia provenienti dal passato remoto e dal presente più recente. La prima vetrina è dedicata al Commodore 64 personale con il quale il musicista teutonico ha composto tantissimi brani di culto del passato diventando una leggenda nei periodi d’oro degli otto e sedici bit, in cui trova spazio anche una delle tante incarnazioni della divertente saga Great Giana Sisters, celebre clone di Super Mario Bros. al femminile, col tempo diventato di culto presso il grande pubblico. Una curiosità, il clone è stato a sua volta clonato, diventando Matteo’s Land, che trovate qui. Si tratta infatti di Giana Sisters: Twisted Dreams, sequel datato 2012, sviluppato ed edito dal developer tedesco Black Forest Games per PC Windows (la versione scatolata esposta), Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3 e Nintendo Wii U. Il gioco è stato successivamente reso disponibile anche per la generazione successiva, con versioni per Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, con un grande successo di pubblico e critica.

Chris Huelsbeck Memorabilia continua con un altro interessante slot espositivo, dedicato stavolta al titolo che, storicamente, ha dato la maggior fama al musicista tedesco. Si tratta infatti del Carillion di Turrican II, speciale oggetto legato alla pubblicazione della Turrican Soundtrack Anthology nella campagna di raccolta fondi sul porttale Kickstarter, in cui spicca la targa che riporta l’iscrizione “The Great Bath (from Turrican II) Chris Huelsbeck Winners Save the Planet”, circondato da titoli storici targati Rainbow Arts.La colonna sonora di Turrican, come sappiamo, è stata a suo tempo stampata su un imperdibile vinile da collezione, di cui abbiamo parlato in questa pagina. La Gamescom, a cui abbiamo dedicato una sezione apposita che trovate qui, si dimostra un ottimo veicolo di cultura videoludica storica del passato, oltre che un importante punto di riferimento per le pubblicazioni del presente.