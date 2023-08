Gran Turismo – Il Film: Playstation svela i nuovi retroscena

I motori si scaldano e si preparano al 20 settembre, giorno in cui le auto svetteranno in pista fino a raggiungere i grandi schermi con Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, il film ispirato alla famosa serie di videogiochi di simulazione di guida tratto da una storia vera.

La storia vera è quella del giovane Jann Mardenborough, che in attesa del fatidico giorno, ha rilasciato un’intervista su Playstation Blog, rivelando alcuni interessanti retroscena sulla realizzazione della pellicola e sull’incredibile storia che c’è dietro.

Infatti, la storia di un sogno impossibile sembra il titolo perfetto per il soggetto della pellicola, che vede come protagonista la storia di Jann, che da giocatore su piste digitali è arrivato a diventare pilota professionista.

Jann era un appassionato col sogno di stringere tra le mani un vero volante, e non solo qualche simulacro, per poter vivere in carne e ossa l’energia della pista. Un desiderio ambizioso, che nel 2011 a soli diciannove anni, è riuscito a poter sfiorare, iscrivendosi alla GT Academy.

“Vediamo dove riesco ad arrivare”, si era detto, puntando tutto su quella possibilità, che fortunatamente si è rivelata la scelta migliore. Adesso corre con l’obiettivo di rimanere un professionista in gara fino ai cinquant’anni, mentre il film racconta la sua storia e il suo percorso, che non avrebbe mai raggiunto senza il gioco.

Alla domanda, “Cosa speri riesca a trasmettere la tua storia al pubblico che andrà a vedere il film?”, la risposta di Jann è la seguente: “Spero che dimostri alla gente che quando ti metti in testa qualcosa, qualsiasi cosa, con la giusta determinazione puoi realizzarla. Ovviamente, non è una cosa facile, ma si vive una volta sola… perché dovresti passare anni a fare qualcosa che non ti soddisfa o non ti stimola?”

Tuttavia, Gran Turismo non è solo un gioco: viene specificato anche nella clip dal film da Jack Soulter, interpretato da David Harbour, che sottolinea davanti ai giovani allievi piloti la difficoltà di questo percorso, perché è vero che è nato tutto da un gioco, ma il gioco diventa reale, e la realtà può costarti la vita.

Tutto è stato fatto nel minimo dettaglio, all’interno del film: le riprese, i piloti, le auto, tutto per riuscire a dare allo spettatore uno spaccato autentico su ciò che significa salire in pista. Persino gli attori sono entusiasti del lavoro svolto: “Everywhere you look it’s very authentic and vibrant”, le parole di Orlando Bloom, che presta il volto a Danny Moore.

Il film si basa sulla regia di Neill Blomkamp, e vede nel cast Archie Madekwe, che interpreta il protagonista del film, il diciannovenne Jann Mardenborough, Djimon Hounsou, Orlando Bloom, David Harbour, Darren Bernet e Geri Halliwell.