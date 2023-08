Arkie e la magia delle luci: trailer del nuovo film di animazione

Sulle note di una canzone pop viene presentato il teaser trailer ufficiale dello scoppiettante nuovissimo film di animazione fantasy prodotto da Notorious Pictures, Arkie e la magia delle luci, che sarà disponibile in tutti i cinema a partire dal prossimo 5 ottobre.

Il film è stato prodotto da Notoriuos Pictures in Australia nel 2023, e la regia è stata affidata a Ricard Cussò. Il film è ispirato all’originale graphic novel creata nel 2003 da Nathan Jurevicius dal titolo ScaryGirl, del quale è stato prodotto anche un gioco per Playstation, Pc e Xbox pubblicato dalla Square Enix e prodotto dalla TikGames nel 2012.

Il Arkie e la magia delle luci ha uno stile di animazione originale ed esuberante, che cerca di ricalcare i colori brillanti e l’atmosfera del film. La trama parla proprio della protagonista, Arkie, una coraggiosa ragazzina la cui vita tranquilla sul pianeta viene di colpo minacciata dall’arrivo di una luce malvagia prodotta da un crudele professore.

Non solo la natura circostante inizia lentamente ad appassire a causa della luce prodotta, ma il crudele professore rapisce anche il padre di Arkie, tenendolo prigioniero nella Città delle Luci. Da qui inizia il viaggio della bambina, che metterà da parte le sue paure per salvare coloro che ama, mostrando la luce che riserva nel suo giovane e forte cuore.