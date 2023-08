One Piece – La Serie: intervista a Oda e video della Premiere

Nuovi aggiornamenti per One Piece, serie tv prodotta da Netflix che sarà disponibile in streaming tra pochi giorni, su nuovi succulenti dettagli riguardanti i retroscena della realizzazione della serie tv live-action.

Infatti, tra questi, spicca il video di Iñaki Godoy, arrivato fino a Tokyo per intervistare il creatore del “suo” Luffy: il mangaka Eiichiro Oda.

Oda, tra tanti mangaka, è uno di quelli più timidi, che evita il più possibile di farsi vedere o sentire in pubblico, – noto è infatti il suo solito alter-ego, un uomo con la testa da pesce, che usa per rappresentarsi, e che figura anche nel video dell’intervista come censura per il suo volto.

La domanda fatidica che Iñaki pone al mangaka è: “Perché un live-action?”

Ovviamente, spiega Oda, che ventisei anni fa, quando è stato creato One Piece, era impossibile pensare ad un film. Tuttavia, oggi, con i progressi fatti dalla computer grafica, e trovando il giusto team, sarebbe stato possibile fare questo passo.

Oda ha sottolineato, infatti, che la sua vera paura riguardo un live-action del manga riguardava proprio il casting del protagonista, Luffy, il personaggio interpretato da Iñaki Godoy: “Quando ho visto te, ho iniziato a ridere”, dice il mangaka, “istintivamente ho pensato: questo è Luffy. Non immagino nessun altro a interpretare questo ruolo.”

Le parole hanno scaturito la commozione nel giovane attore, concludendo l’intervista in un grande grazie all’autore del manga, che ha dato vita a un progetto così bello, intenso, dal quale Iñaki fa trapelare tutto l’amore e la passione che hanno portato alla realizzazione della serie live-action di One Piece.

Usciti da poco anche i video sull’evento ufficiale, pubblicato su Twitter e tenuto a Los Angeles, in cui è stato allestito un parco a tema One Piece che si è concluso la sera con un incredibile spettacolo di luci nel cielo notturno realizzato con dei droni.

Lo spettacolo è stato reso pubblico grazie a un video non ufficiale, dove sono ben visibili le immagini rappresentate, che mostrano tramite alcune iconiche scene i primi passi del manga, fino a sfociare con un cuore sotto al nome del mangaka Eiichiro Oda e l’appuntamento per l’uscita ufficiale della serie tv al 31 agosto.