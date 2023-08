Medion Erazer Crawler E40 Recensione: un buon entry-level per il gaming

Il Medion Erazer Crawler E40 è un prodotto particolare da valutare. Medion, negli ultimi anni, ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i suoi device da gioco, ragion per cui le nostre aspettative rispetto al nuovo pargolo della compagnia di Essen erano discretamente alte. Certo, è chiaro che il target di riferimento del Medion Crawler E40 sia tarato verso una precisa fetta di utenza, magari alla ricerca di un prodotto soddisfacente ma senza troppe pretese, ragion per cui il nostro giudizio, considerando anche e soprattutto alcune mancanze piuttosto evidenti della macchina, si è alterato in maniera meno positiva rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, dopo averlo testato per un bel po’ di ore e con una lunga e svariata batteria di giochi anche “pesanti” e in grado di stressare la macchina, il risultato è comunque positivo, ma è innegabile che da una macchina che supera abbondantemente i 1000 euro di costo di listino ci aspettavamo un’esperienza d’uso complessiva più ricca e soddisfacente. Al netto di ciò, comunque, è doveroso sottolineare che siamo in presenza di una macchina che si comporta molto bene sotto diversi aspetti, ma che, come detto in precedenza, vede le sue prestazioni “sporcate” da alcuni problemi non sempre di poco conto. Se siete curiosi di saperne di più sul Medion Erazer Crawler E40 non vi resta che proseguire con la nostra recensione completa.

Medion Erazer Crawler E40: come si presenta e cosa comprende la confezione

Da un punto di vista puramente estetico e di design, il lavoro svolto dall’azienda in fase di costruzioni del device è, nel complesso, altalenante, ma comunque positivo. A livello estetico, infatti, il Medion Erazer Crawler E40 è molto bello da vedere, grazie a un design molto futuristico che strizza un po’ l’occhio alla dotazione del Batman di Nolan, con une predominanza totale del colore nero che ricopre praticamente ogni lato della macchina. Questa scelta, in linea con quanto avviene anche in altri lidi, porta in dote un design molto elegante e minimal, i cui unici pezzi “fuori posto” sono rappresentati dalla scritta Erazer, rigorosamente realizzata in nero sul nero, e i due segmenti che raffigurano il logo dell’azienda. Sulla superficie della macchina sono disposte in maniera complessivamente intelligente le porte che permettono una buona gamma di scelta in fase di connettività. Nello specifico si parla di un ingresso Type-C, di una porta HDMI con uno standard 1.4, di una porta USB 2.0 e di diverse USB-A 3.2 situate in modo strategico lungo tutta la superficie della macchina, senza dimenticare il connettore per le cuffie e quello per il microfono esterno. Tutto questo considerando anche la possibilità di connettere tutto via Bluetooth grazie al modulo 5.1 incorporato, che rende tutto più semplice in fase di connessioni. La “livrea” del device, in modo molto tradizionale, si completa la parte frontale superiore è occupata da una piccola webcam con una risoluzione di 720p e con il connettore per la ricarica, situato esattamente al centro della parte posteriore del PC, in modo decisamente intelligente e pratico.

La buona costruzione in termini estetici e pratici, però, dal nostro punto di vista si scontra con una qualità costruttiva che si piazza qualche gradino più in basso. I materiali, un mix di policarbonato e alluminio, rendono, al tatto, la macchina forse un tantino “plasticosa” ed eccessivamente leggera, e che smorza un po’ l’effetto pompato del Medion Erazer Crawler E40. Anche la costruzione della tastiera e del touchpad ci sono sembrate di buon livello, ma nulla più. La resa dei tasti è molto ordinaria, non offre spunti di particolare interesse ma si difende discretamente, così come il touchpad che si dimostra sufficientemente reattivo ma che non sembra certamente essere il piatto forte della portata. L’aspetto minimal del prodotto, purtroppo, non si abbina al contenuto della confezione. Nella scatola, di dimensioni molto generose, oltre al PC è presente un alimentatore molto pesante e un po’ superato nel design, che rende il traporto della macchina decisamente meno semplice e immediato. Nel complesso, il Medion Erazer Crawler E40 non è nemmeno leggerissimo: si parla di circa 2,2kg di peso per il pargolo di Medion, il che unito ai circa 600g dell’ alimentatore spinge il peso complessivo sopra i 3kg complessivi, sicuramente in linea con gli altri laptop da gaming, ma che comunque non fanno di questo particolare aspetto uno dei punti di forza del device in questione.

Scheda tecnica e specifiche

Sul piano dell’architettura, il Medion Erazer Crawler E40 è un device assemblato in maniera molto intelligente e con degli ottimi componenti. Si parte dalla CPU: il core i5-13500 a 12 core a 4,70GHz,16 thread e 18MB di Intel Smart Cache fa il suo ottimo lavoro nel rendere la macchina molto veloce e scattante nella maggior parte delle applicazioni, grazie anche alla combinazione vincente con i moduli RAM installati. Sotto questo aspetto, invece, troviamo un modulo singolo da 16 GB DDR5-4800, che riesce a dare un’ottima spinta in un po’ tutte le applicazioni che l’utente può voler fare con il suo dispositivo. Il piatto forte della portata è sicuramente la GPU. Sul Medion Crawler E40 è montata una 4050 con 6GB di VRAM dedicata, che grazie alla presenza di feature come DLSS 3, Frame Generation e via dicendo riesce a dare una spinta in più a tutta l’esperienza d’uso. A chiudere il cerchio troviamo un buon SSD da con tecnologia NVMe PCIe 4.0 da 512GB, un po’ piccolo, ma che a livello di prestazioni si è dimostrato discretamente solido.

Luci e ombre, invece, per quanto concerne per il display. Il Medion Erazer Crawler E40 monta un pannello IPS con refresh rate ancorato sui 144Hz con un rapporto di forma classico, basato sullo standard dei 16:9. Il limite del pannello, discretamente performante anche sul piano della luminosità con 300 nit di picco e della paletta cromatica, è la risoluzione, che si ferma soltanto al Full HD. Il limite imposto dalla densità di pixel abbassa per forza di cose alcuni dettagli e alcuni aspetti estetici del device, che però si difende molto bene anche sul piano dell’angolo di visione, molto ampio e ben calibrato, e appunto, per un livello di dettaglio che si mantiene su buoni standard grazie anche alla spinta della 4050, chiaramente in ambito gaming in primis. Nel complesso, comunque, abbiamo apprezzato la resa all’aperto della macchina. Anche in situazioni di luce estrema, infatti, non abbiamo avuto grossi problemi nel tenere sempre sotto controllo ciò che accadeva su schermo, e non possiamo non apprezzare questo aspetto dato che si tratta di uno dei point of interest più importanti quando si tratta di laptop da gaming.

Prestazioni, rumorosità, autonomia e temperature: tanti alti, ma anche molti bassi

Anche sul piano delle prestazioni, il Medion Erazer Crawler E40 vive, complessivamente, di alti e bassi. Durante i nostri test, seguiti con diversi titoli attuali come Baldur’s Gate 3, Redfall, Exoprimal e via dicendo, abbiamo ottenuto risultati quasi sempre molto convincenti. Grazie alle specifiche sopraelencate, la macchina ci ha consentito quasi sempre di spingerci verso il tetto massimo dei frame senza troppe difficoltà, nella maggior parte dei casi sfruttando un preset grafico di alta fascia e, in alcuni frangenti, anche quelli massimi e ancor più importanti. Sotto questo aspetto, siamo rimasti molto colpiti dalla resa complessiva di Redfall, un titolo molto chiacchierato e discusso in tal senso e che non sempre è stato in grado di offrire grande stabilità ai suoi utenti. Con preset Ultra e tutti, DLSS attivo e via dicendo, il gioco è riuscito a girare sempre alla grande, con cali di frame quasi inesistenti anche nelle situazioni più concitate. Anche sua maestà Baldur’s Gate 3, che abbiamo premiato con un sonoro 9,9, si è mostrato in splendida forma sul nostro Medion Erazer Crawler E40. Durante le nostre prove siamo riusciti a giocare quasi sempre con un frame-rate ben oltre i 120fps, con tanto di dettagli ultra e con una risoluzione massima bloccata sui 1920×1080. Anche gli FPS hanno evidenziato un’ottima resa complessiva. Giochi come Overwatch 2 e il più recente Exoprimal si sino rivelati quasi sempre molto fluidi e performanti, con alcuni singhiozzi inspiegabili proprio con il nuovo titolo di Capcom che, probabilmente, possono essere attribuiti più che altro all’ottimizzazione stessa del gioco piuttosto che alla macchina. Le ottime performance sul piano dei numeri e delle possibilità tecniche, però, si scontrano con alcuni limiti che potrebbero non essere veramente tali per molti ma che, a conti fatti, dal nostro punto di vista hanno rappresentato un ostacolo durante alcune sessioni di gioco.

Ci riferiamo, in primis, al fattore rumorosità. Anche nelle situazioni più tranquille e meno pesanti, il laptop è diventato velocemente molto rumoroso, tanto da scoraggiarci dall’utilizzarlo in momenti più delicati della giornata (prima mattina, ora di pranzo, sera tardi e via dicendo). I dispositivi di ventilazione e areazione hanno evidenziato una rumorosità generale secondo il nostro punto di vista superiore rispetto ad altri device, con conseguente perdita di appeal in termini di praticità e comodità d’uso, almeno per le nostre esigenze. In secondo luogo, e qui il fattore “gusto personale” va un po’ a scemare, è quello relativo all’autonomia. La macchina che abbiamo provato offre, in tal senso, prestazioni veramente molto limitate. Durante le sessioni di gioco, infatti, la batteria ci ha abbandonato dopo circa un’oretta di gioco scarsa, rendendo quasi impossibile l’utilizzo del device senza una presa elettrica a portata di mano. Anche nell’utilizzo più comune, come i lavori d’ufficio o nella riproduzione e multimediale, la durata della batteria, molto piccola e di soli 54Wh, si è rivelata sempre molto limitata e a tratti difficilmente gestibile. Certo, non siamo vicini ai picchi di scarsa autonomia della resa durante le sessioni di gioco, ma parliamo comunque di una macchina che fatica a raggiungere le tre ore di autonomia. Infine, due paroline sulle temperature. Il Medion Erazer Crawler E40 scalda veramente tanto. Nei picchi massimi, con il Control Center sempre a portata di mano, abbiamo toccato anche oltre i 100° di temperatura, complessivamente accettabili considerando la GPU ma comunque veramente tanti e che, soprattutto, si sentono tutti. Nel complesso, comunque, dal punto di vista delle prestazioni il prodotto si dimostra di buona qualità, anche considerando un audio discreto generato dai due speaker che, al netto di tutto, riescono a dare un tocco piacevole a tutta l’esperienza di gioco.

Esperienza d’uso e software interno: praticità e velocità

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso generale, il Medion Erazer Crawler E40 si è comportato discretamente bene. La macchina si è dimostrata sempre molto veloce, grazie anche a Windows 11 Pro fornito in dotazione, con una navigazione sempre immediata e una grande velocità e praticità nel passare da un’attività all’altra. Anche con la scrittura si è comportato molto bene grazie alla tastiera che, seppur non miracolosa in termini di fattura, ha saputo dimostrare di essere comunque molto reattiva e discretamente precisa in fase di digitazione. La webcam ha un po’ smorzato la qualità generale della fornitura in termine di lavoro d’ufficio, ma nel complesso, comunque, il nostro Medion Erazer Crawler E40 si è dimostrato molto affidabile e preciso. In chiusura, vogliamo spendere due paroline sull’Erazer Control Center. Grazie a questa feature è possibile, oltre a controllare e monitorare le prestazioni del pc in tempo reale, utilizzare diversi archetipi d’uso per il pc, che svariano dal più classico risparmio energetico fino al più audace e pensato per i giocatori: la modalità gioco. L’home di Control Center è facile e intuitiva e, come vi dicevamo poc’anzi, vi permette anche di avere sempre e comunque sotto controllo ogni aspetto del PC, con una soluzione dall’aspetto molto futuristico ma che in realtà strizza l’occhio un po’ a tutte le tipologie di utenti.

Medion Erazer Crawler E40 è un prodotto discretamente potente e performante ma che viene messo in cattiva luce da un’autonomia troppo risicata e da una rumorosità generale forse troppo elevata. Grazie all’ottima GPU e al buon processore il PC offre ottime prestazioni con diverse tipologie di giochi, anche più esigenti, ma non riesce a brillare veramente a causa, appunto, delle limitazioni sopracitate. Nel complesso, però, parliamo di un buon prodotto, su cui però pesa anche un prezzo di listino non esattamente morbido e che potrebbe far storcere il naso a qualche utente di troppo.