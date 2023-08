Towerborne Provato gamescom 2023: verso la vetta del divertimento

Stoic Studio, la software house dietro la celebre trilogia di The Banner Saga, sta per lanciare una nuova gemma nel regno dei videogiochi: Towerborne, cooperativo action in stile brawler rivelato solo a giugno scorso durante l’Xbox Games Showcase. Noi di GamesVillage abbiamo potuto toccare con mano questo nuovo titolo direttamente alla gamescom 2023, prima della sua uscita prevista nel 2024. Con un mondo affascinante e una narrazione coinvolgente, Towerborne si preannuncia come un’esperienza unica e indimenticabile, un’avventura dinamica destinata a catturare i cuori dei giocatori.

Towerborne: una torre di speranza e minaccia

Il mondo di Towerborne è centrato intorno a Belfry, una torre maestosa che sorge come un faro di speranza e sicurezza tra le rovine dell’umanità e della Città dei Numeri. Fuori le mura di questa torre si nascondono pericoli inimmaginabili: mostri e creature spaventose che minacciano la pace di coloro che cercano rifugio al suo interno. In questo contesto inquietante, i giocatori vestono i panni di un Asso, un essere rinato dal regno degli spiriti con abilità straordinarie e la volontà di proteggere il popolo di Belfry.

Nel mondo di Towerborne, l’eroismo è protagonista. Gli Assi, con le loro abilità eccezionali e un coraggio indomito, sono la luce che guida il popolo di Belfry attraverso le tenebre. In un mondo popolato da creature oscure e minacce costanti, gli Assi si ergono come i campioni della speranza, sfidando ogni probabilità per difendere il loro rifugio. La narrazione si dipana attraverso le sfide affrontate dai personaggi, offrendo ai giocatori un viaggio coinvolgente intriso di coraggio e determinazione. Una delle particolarità di Towerborne è sicuramente il suo stile artistico accattivante, che mira a replicare l’aspetto di un film meravigliosamente animato, raggiungendo così un’estetica moderna e aggiornata che migliora la costruzione complessiva del mondo e l’esperienza di gioco.

Combattimenti, alleanza con gli spiriti e personalizzazione senza fine

Sebbene il titolo sia progettato per essere accessibile e divertente per tutti i giocatori, offre anche profondità e complessità a coloro che cercano un’esperienza più stimolante. Il sistema di combattimento consiste in combinazioni di armi e abilità che possono essere affinate durante il gioco, consentendo ai giocatori di elaborare strategie e affrontare nemici e scenari più difficili.

Una delle caratteristiche uniche di Towerborne è la possibilità di alleare gli Assi con spiriti. Questi compagni si uniscono ai protagonisti in battaglia, offrendo abilità migliorate e potenziamenti unici. Ogni spirito ha le proprie abilità distintive, creando una dinamica tattica unica negli scontri. Questa relazione con gli spiriti aggiunge profondità al gameplay e apre la strada a una varietà di strategie che i giocatori possono esplorare mentre combattono le minacce oscure che circondano Belfry.

Towerborne offre inoltre un’ampia gamma di opzioni di customizzazione, consentendo ai giocatori di creare un Asso totalmente personalizzato. Dall’aspetto all’equipaggiamento, il giocatore può modellare il proprio eroe secondo i propri gusti. Per di più, l’esperienza di gioco può essere adattata in base al livello di sfida desiderato mentre si esplorano le diverse aree di gioco. Questa flessibilità aggiunge profondità alla progressione del personaggio e garantisce che ogni giocatore possa vivere un’esperienza irripetibile.

Un futuro promettente!

Con una mappa in continua evoluzione e contenuti stagionali, Towerborne promette di mantenere i giocatori impegnati per molto tempo dopo il suo lancio. Le stagioni introdurranno nuove sfide, nemici, abilità e storie, espandendo ulteriormente l’universo di gioco. Purtroppo però, per poter mettere le mani sulla versione definitiva del gioco bisognerà attendere il 2024 (e non sappiamo in che periodo dell’anno), ma siamo sicuri che l’attesa ripagherà i giocatori consegnando loro un titolo adrenalinico e pieno zeppo di sorprese!

Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Sviluppatore: Stoic Studio

Publisher: Xbox Game Studios

Data D’uscita: 2024

Con il suo mondo affascinante, personaggi eroici e sfide avvincenti, il gioco si preannuncia come un titolo imperdibile per gli appassionati di avventure dinamiche. La firma di Stoic si fa sentire in ogni aspetto del gioco, garantendo una qualità e un coinvolgimento che i giocatori si aspettano dallo studio. Preparatevi, Assi, a scalare la vetta del divertimento in Towerborne!

