Cities Skylines II: il nuovo dev diary mostra i cittadini e i loro percorsi di vita

Cities Skylines II arriverà PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass, il 24 ottobre (come svelato all’Xbox Games Showcase). Nel frattempo, Paradox Interactive ha pubblicato il suo undicesimo dev diary della serie feature highlights, per parlare delle varie caratteristiche del gestionale. Questo episodio è incentrato sui cittadini e i loro percorsi di vita, potete vedere il video in fondo alla notizia.

Qui sotto un estratto del post ufficiale:

I cittadini sono uno dei principali agenti simulati nel gioco. Sono i residenti delle case nelle zone residenziali, sono la forza lavoro delle zone industriali, commerciali e degli uffici e sono i clienti delle zone commerciali. I cittadini soffrono se i servizi non funzionano correttamente, ma raccolgono anche i benefici e prosperano se riuscite a governare bene la vostra città e a rispondere alle loro diverse esigenze.

I cittadini sono sempre pronti a fare qualcosa, scegliendo tra una serie di attività diverse. Queste includono cose banali come andare al lavoro o a scuola, fare la spesa, dormire o studiare. Esistono anche attività più rare, come commettere un crimine, fuggire dalla scena del crimine, cercare cure mediche e trasferirsi. Molte di queste azioni hanno effetti di simulazione, come viaggiare in luoghi diversi che causano traffico sulle strade, fare acquisti che causano cambiamenti nella simulazione dell’economia (anche se piccoli se si considerano le singole famiglie) e ricevere cure mediche che occupano posti per i pazienti nella struttura medica.

I cittadini possono possedere animali domestici. I proprietari di animali domestici sono scelti casualmente tra i cittadini e, sebbene gli animali domestici siano puramente estetici e non influenzino la Felicità dei cittadini o il loro consumo di Risorse, l’accumulo di rifiuti o l’inquinamento acustico, aggiungono un po’ di sapore alla città.

PERCORSO DI VITA PER I CITTADINI

I cittadini hanno un percorso di vita costellato di diversi eventi come il diploma di scuola, la ricerca di un coniuge, l’ottenimento di un nuovo lavoro e il trasferimento in una nuova casa o lontano dalla città. Puoi tenere d’occhio questi eventi attraverso il Lifepath Journal seguendo un cittadino.

Qui sotto potete vedere l’undicesimo dev diary di Cities Skylines II.