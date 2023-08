PlayStation Plus: leak di un titolo di settembre

La line-up di PlayStation Plus Essentials di settembre 2023 potrebbe vedere il reboot di Saints Row.

Questo secondo il noto leaker di Dealabs, billbil-kun, che ha rivelato accuratamente le line-up di PlayStation Plus quasi ogni mese negli ultimi due anni.

Secondo l’utente, gli abbonati all’offerta base di PS Plus potranno riscattare Saints Row, oltre a due altri titoli di cui però non è stato fatto nome, dal 5 settembre al 3 ottobre. Nel tweet, che potete vedere in fondo alla notizia, viene infatti scritto che non possono confermare al 100% gli altri di giochi. L’annuncio ufficiale della selezione PS Plus di settembre 2023 dovrebbe arrivare il 30 agosto.

Ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus hanno tempo fino al 4 settembre per scaricare i titoli Essential di agosto, che includono PGA Tour 2K23 (PS5, PS4), Dreams (PS4) e Death’s Door (PS5, PS4).

Il reboot di Saints Row di Volition è stato rilasciato per la prima volta per console e PC (tramite Epic Games Store) nell’agosto 2022. Pochi giorni fa è stata rilasciata una versione Steam, così come il terzo contenuto DLC del gioco.

In attesa di notizie ufficiali, prendete il tutto come sempre con le pinze, e qui sotto potete vedere il tweet con il leak di Saints Row.