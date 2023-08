Nickelodeon All-Star Brawl 2: il nuovo filmato mostra Raffaello in azione

GameMill Entertainment ha pubblicato un nuovo spotlight sui personaggi presenti in Nickelodeon All-Star Brawl 2, nuovo capitolo del picchiaduro brawler annunciato a luglio che arriverà questo autunno (data precisa non annunciata) su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Dopo SpongeBob, Squiddi, Patrick e Jimmy Neutron, è ora il turno di Raffello, tartaruga ninja con la bandana rossa. Potete vedere il filmato con tutte le sue abilità in fondo alla notizia.

Qui sotto le caratteristiche del gioco, attraverso il sito ufficiale.

Campagna

Immergiti in una nuova storia originale con meccaniche roguelike, minigiochi, una nuova modalità arcade, boss rush e molto altro ancora!

Gameplay

Sfida la tua squadra con nuove abilità SUPER, meccaniche raffinate, nuove opzioni offensive e difensive e una nuova interpretazione del gameplay dei combattimenti su piattaforma!

Personaggi

Il leggendario talento del doppiaggio porta nella mischia i nuovi personaggi e quelli che ritornano dai tuoi show preferiti, con nuovi stili di gioco e abilità!

E altro

Da una nuova esperienza online che include il crossplay e un sistema di lobby aggiornato, a nuovi costumi, ricompense sbloccabili e una modalità di allenamento migliorata, Nickelodeon All-Star Brawl 2 è più grande e migliore che mai!

Qui sotto potete vedere lo spotlight trailer di Raffaello in Nickelodeon All-Star Brawl 2.