Pizza Possum: annunciata la data d’uscita

Il team di sviluppo Cosy Computer e il publisher Raw Fury hanno annunciato la data d’uscita di Pizza Possum, titolo arcade in cui si utilizzano, come suggerisce il titolo, degli opossum in cerca di cibo. Sarà disponibile dal 28 settembre su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Pizza Possum è una breve ma indimenticabile esperienza arcade in cui l’obiettivo è mangiare più cibo possibile senza farti scoprire. In un adorabile mix di innocenza e malizia, ti nascondi e trovi una strada per il villaggio da solo o con un amico, usando oggetti e cespugli per aggirare i cani da guardia di ronda. Raggiungi il punto più alto del villaggio, mangia l’enorme pizza e ruba la corona dalla testa del capobranco dei cani. Cosa stai aspettando? È ora di mangiare!

Dettagli appetitosi:

Gettati nell’azione-nascondino in stile snack-arcade spuntino

Scatena il caos nei panni di un panciuto opossum

Collabora in modalità coop locale per 2 giocatori e aggiungi un procione per seminare più caos

Fuggi o distrai i cani di ronda con una vasta gamma di oggetti, dai fumogeni ai guanti da boxe

Raggiungi il trono del capobranco, mangia la sua pizza gigante personale e ruba la sua corona perché sì

Sperimenta il Finale gustoso completando la corsa alla corona tre volte senza farti prendere, indossando le corone per spaventare le guardie

Metti a segno uno snack-record personale

Goditi una sinfonia opossum composta urla, risatine e versi di scherno mentre attraversi il villaggio

Spaventa e insegui i tuoi vicini maiale e oca tanto a lungo da fargli generare più cibo per te

Rischia il tutto per tutto per un’ultima briciola di cibo

Qui sotto il trailer con la data d’uscita di Pizza Possum, mentre a questo link, qualora vogliate, la nostra anteprima scritta ad aprile.