Michael Unsworth: scrittore di Red Dead Redemption lascia Rockstar

Michael Unsworth, scrittore della serie Red Dead Redemption, ha annunciato di aver lasciato Rockstar Games, dopo 16 anni di lavoro presso l’azienda.

Come rilevato dall’utente Rucke di GTAForums, Unsworth ha recentemente aggiornato il suo profilo LinkedIn per indicare il suo addio all’azienda.

Articoli Consigliati Party Animals Provato gamescom 2023: selvaggiamente divertente Pizza Possum: annunciata la data d’uscita

L’ex writing director ha lavorato praticamente a tutti i titoli più importanti di Rockstar negli ultimi 16 anni. In particolare, è uno degli unici tre scrittori accreditati per le storie di entrambi i giochi Red Dead Redemption (insieme al cofondatore di Rockstar Dan Houser).

Unsworth è anche accreditato per la scrittura dei dialoghi in Grand Theft Auto V e IV, Max Payne 3, LA Noire, Midnight Club: Los Angeles e altri ancora.

Rockstar Games, che ora è al suo 24° anno di attività, ha visto diverse partenze di alto profilo negli ultimi anni.

Nel 2020, lo scrittore e produttore veterano di Grand Theft Auto Lazlow Jones ha lasciato la società. Jones ha lavorato alla serie per quasi 20 anni ed è noto per aver prodotto i dialoghi dei personaggi della serie e delle stazioni radio satiriche, oltre ad essere stato il conduttore delle trasmissioni Chattersphere e Fame or Shame di GTA V.

Dan Houser, leader creativo di Rockstar per oltre 20 anni, ha lasciato lo studio nello stesso anno. Nel 2016 ha lasciato anche l’influente presidente di Rockstar North Leslie Benzies.

La società madre di Rockstar Games, Take-Two, ha minimizzato l’impatto della partenza di Houser nel febbraio 2020, insistendo sul fatto che “le cose non potrebbero andare meglio” nello studio di Grand Theft Auto.

Il proprietario di Rockstar ha recentemente previsto un forte aumento delle vendite durante il prossimo anno fiscale che inizierà nell’aprile del 2024, grazie all’uscita di “diversi titoli rivoluzionari”, il che ha portato a speculare sulla possibilità che GTA 6 venga rilasciato in questo periodo.

In una delle fughe di dati di più alto profilo dell’industria videoludica, lo scorso settembre è stata pubblicata online più di un’ora di filmati di sviluppo di GTA 6, dando ai giocatori la prima occhiata al sequel di uno dei giochi più venduti di sempre.