Bandai Namco annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto.

Bandai Namco ha aperto il sito web del Tokyo Game Show 2023 e ha annunciato la sua lineup di giochi e il programma di live streaming per l’evento, che si svolgerà dal 21 al 24 settembre al Makuhari Messe a Chiba, in Giappone. Di seguito i dettagli della line up:

Bandai Namco Line Up

Blue Protocol (PC) – Stage

The Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android) – Stage

My Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage

SAND LAND (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Playable, Stage

SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – Playable

Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Stage

SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, Stage

Tales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Online

Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, Stage

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.