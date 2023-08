Sonic Superstars Provato gamescom 2023: a tutta velocità tra il vecchio e il “nuovo”

Dopo aver aperto gli orizzonti dell’esplorazione 3D open-world con Sonic Frontiers (qui la nostra recensione del gioco), il porcospino blu di SEGA torna ancora una volta indietro fino alle sue radici bidimensionali e forte dell’ottima impressione di pubblico e critica ottenuta prima con Sonic Mania e poi con Sonic Origins, il Team Sonic si prepara ad affrontare una nuova avventura a base di giri della morte ad alta velocità, trampolini, robot da distruggere e soprattutto anelli da raccogliere. Seguiteci quindi in questo primo assaggio – direttamente dalla Gamescom 2023 – di Sonic Superstars, la nuova avventura platform in 2D in arrivo il prossimo autunno.

Sonic Superstars nel paese dei balocchi (e degli anelli)

La prima metà della prova si è focalizzata su due nuovi livelli presentati durante la kermesse: Pinball Carnival e una gita all’interno di un incredibile stage a tema Cyberspazio. Come è possibile notare dalle immagini, Sonic Superstars trasporta l’adrenalina e le azioni platform ad alta velocità che hanno caratterizzato i primi titoli usciti su Mega Drive e successivamente Sonic Mania all’interno di un contesto 2.5D. La possibilità di sfruttare le tecniche di animazione 3D all’interno di un contesto bidimensionale, ha permesso al Sonic Team di sbizzarrirsi con la fantasia nel design dei vari livelli che comporranno l’avventura principale, e che come sempre saranno caratterizzati da biforcazioni, aree segrete e soprattutto tanti, TANTI anelli da collezionare.

Doverosa premessa da fare è che la nostra prova di Sonic Superstars si è svolta in solitaria e dunque, possiamo dire di aver giocato il titolo in single player, non avendo avuto alcun modo di testare la modalità multigiocatore, feature cardine di questo magnifico gioco che permette fino a 4 giocatori di affrontare i vari livelli proposti.

Pinball Carnival in particolare, è una vera e propria “festa” per gli occhi e al tempo stesso una piccola emicrania per chi non è abituato alle folli azioni platform ad alta velocità. In questo stage infatti, il giocatore rimbalzerà da una parte all’altra dello schermo alla ricerca di trampolini, giri della morte e flipper che faranno balzare Sonic oltre i limiti delle sue potenzialità, permettendogli quindi non solo di raggiungere nuove zone, ma anche accumulare sempre più punti e anelli e sconfiggere nemici il cui funzionamento viene stabilito secondo le regole e il design di un tradizionale flipper. Alcune di queste sezioni però non sono state rese esplorabili non per mancanza di tempo o particolari blocchi imposti da SEGA, ma a causa della mancanza di particolari power-up presenti all’interno degli Smeraldi del Chaos, in grado di donare a Sonic facoltà speciali come per esempio trasformarsi in acqua per muoversi su e giù tra le cascate, sbloccare nuove aree e aumentare la longevità dei singoli stage.

In giro per il cyberspazio

Il secondo livello della prova mantiene sì i ritmi costanti e rapidi di un livello tradizionale di Sonic, ma si prende un po’ di tempo per sperimentare alcune idee interessanti. Il Cyberspazio è infatti un luogo dove Sonic verrà digitalizzato e messo di fronte ad impervie di natura digitale che avranno bisogno di un piccolo aiutino in più. Passando infatti attraverso degli archi di luce blu, il porcospino e i suoi amici potranno trasformarsi in oggetti, creature o versioni digitali di loro stessi in grado di oltrepassare gli ostacoli più ostici: una medusa in grado di supportare le strette feritoie in movimento circondate da pareti elettriche, un topolino che può giostrarsi su e giù per un labirinto verticale alla ricerca dell’uscita e infine un razzo ancora più veloce di Sonic stesso per raggiungere la parte finale del livello, una boss fight contro Dr. Eggman e un suo alleato, in una sorta di inseguimento e lotta d’attrito 2 contro 1.

Durante la prova di questo livello, abbiamo anche avuto modo di provare alcuni dei livelli bonus necessari per ottenere non solo un punteggio più alto, ma anche per incrementare notevolmente i progressi di una delle componenti principali della serie: la raccolta degli smeraldi del chaos. Una volta superati abbastanza checkpoint sarà possibile entrare in un bonus stage tradizionale, in cui Sonic e compagni cercando di raggiungere 3 monete speciali tramite l’attivazione di speciali interruttori che cambieranno la direzione e la gravità attorno all’enigma, cercando però di evitare gran parte delle trappole che, se attivate, porteranno il giocatore all’uscita del bonus impedendogli di ritentare prima di un totale reset dell’intero livello. Collezionando uno speciale anello dalla grandezza particolare, il giocatore entra in un nuovo tipo di livello bonus in cui, giostrandosi su dei rampini come se fossero liane della giungla, cerca di arrivare all’obiettivo prefissato entro un tempo limite, che possa essere una speciale moneta bonus oppure uno smeraldo del chaos.

Come detto in precedenza, è stato davvero un peccato non aver potuto fare team con altri giocatori e testare il gioco in modalità multiplayer, ma siamo sicuri che a pubblicazione avvenuta, chiunque avrà la possibilità di fare squadra e giocare con Sonic, Tails, Knuckles ed Amy potrà quadruplicare il divertimento e sfruttare al massimo tutto ciò che ha da offrire la nuova avventura del porcospino blu!

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Sviluppatore: Sonic Team

Produttore: SEGA

Data di uscita: 18 Ottobre 2023

In definitiva, la nostra prova di Sonic Superstars si è concentrata sulle prime battute di quello che viene definito “un nuovo approccio” alla serie 2D tradizionale del porcospino blu ambasciatore di SEGA. Pinball Carnival è forse uno dei livelli dal potenziale più “addictive” e coinvolgente, in grado di catapultare il giocatore all’interno di un mondo pieno di colori e soprattutto attrazioni da rompere, bonus da catturare in ogni angolo della mappa e che richiederà – un po’ come nel flipper – una totale conoscenza dell’ambiente circostante e del funzionamento delle meccaniche base. Il Cyberspazio invece, sfrutta il contesto a propria disposizione per trasformare il gameplay di Sonic e in qualche modo “rallentandolo”, offrendo però una serie di impervie e sezioni platform più ragionate e complesse per dare al gioco quel “twist” in più che potrebbe – se tutto andrà come previsto dal Sonic Team – di gettare le basi per una “New era” delle avventure bidimensionali di Sonic, seguendo le orme del suo più acerrimo nemico: un idraulico baffuto.