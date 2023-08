Payday 3 riceverà almeno 18 mesi di contenuti post lancio

Payday 3 di Starbreeze Studios uscirà il mese prossimo e, sebbene offra un sistema di abilità rinnovato, nuove meccaniche e altro ancora, i fan non vedono l’ora che arrivi il post-lancio. Payday 2 è stato supportato per dieci anni, con una fiorente comunità ancora in gioco. Il titolo supporterà il multiplayer multi-platform e il cross-save, anche se i giocatori devono rimanere sempre online, anche nelle modalità single player. Il team di sviluppo ha già confermato un Season Pass, che offre quattro rapine aggiuntive, Tailor Pack e Weapon Pack (di cui almeno due in arrivo nei primi sei mesi dal rilascio). In una video intervista con IGN alla gamescom 2023, il main producer Andreas Häll Penninger ha confermato che il titolo FPS avrà “almeno” 18 mesi di supporto post-lancio. Inoltre, il producer ha confermato anche gli aggiornamenti gratuiti. Di seguito la dichiarazione:

Con la realizzazione di Payday 3 abbiamo costruito le basi adeguate, in modo da poterlo aggiornare continuamente nel tempo. Con il nostro partner Deep Silver, possiamo aspettarci almeno 18 mesi di contenuti post-lancio. Aggiungeremo più contenuti, gratuiti e a pagamento, che si tratti di personaggi, rapine, armi, gadget o nuovi abiti.” Ha inoltre ritenuto che € 39,99 fosse un “buon prezzo” per i contenuti disponibili al momento del lancio.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori del franchise hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende il titolo un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato.

Payday 3 è previsto per il 21 settembre su PS5, Xbox Series X/S e PC.