Endless Dungeon: il nuovo trailer mostra il barista Fassie

SEGA ha pubblicato il 6° episodio della serie Hero Reveal di ENDLESS Dungeon. Il titolo è un rogue-lite di azione tattica a squadre con elementi da tower defense e uscirà su PC e console il 19 ottobre. Dovrete formare una squadra di eroi e aprirvi la strada negli oscuri meandri di una stazione spaziale abbandonata, in un continuo susseguirsi di morti e nuovi tentativi. Ed è qui che entra in gioco Fassie, barista della stazione con grandi abilità tecnologiche e capacità di combattimento, ottimo per la squadra. Ricordiamo che una closed beta sarà disponibile il 7 settembre.

Fassonandu (Fassie per gli amici) è un Drakken, una specie nativa del pianeta Auriga. Gli Endless li hanno trovati abbastanza interessanti da diffonderne il DNA per manipolarlo in decine di laboratori in decine di sistemi, e di conseguenza ci sono piccoli gruppi di Drakken ovunque. Alcuni, come la famiglia di Fassie, si accontentano di vivere in pace e prosperità nel proprio angolino di cosmo. Fassie, tuttavia, ha sogni più grandi (e più vecchi). Quella passione l’ha spinto ad attraversare la galassia alla ricerca di componenti per pozioni ed elisir. Oggi, raffinato ma ambizioso, cerca le ricette di leggendari baristi, e una bevanda altrettanto leggendaria. Fassie supporta e attacca, con il suo set di abilità può sia tirar fuori il meglio dai compagni di squadra, che infliggere considerevoli danni al nemico.

Caratteristiche

Stay Classy (abilità passiva) – L’astuzia aumenta per ogni mostro presente nella stessa stanza (fino a un limite massimo)

(abilità passiva) – L’astuzia aumenta per ogni mostro presente nella stessa stanza (fino a un limite massimo) Shot! (Abilità speciale) – Lancia una bevanda a un eroe designato, la cui potenza di fuoco e i cui danni da attacco aumentano in base al numero di mostri nella stanza (fino a un limite massimo)

(Abilità speciale) – Lancia una bevanda a un eroe designato, la cui potenza di fuoco e i cui danni da attacco aumentano in base al numero di mostri nella stanza (fino a un limite massimo) Bar Fight (abilità definitiva) – I mostri nelle vicinanze si combattono tra loro mentre l’efficienza degli eroi vicini aumenta

ENDLESS Dungeon sarà disponibile il 19 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.