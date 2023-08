Focus Entertaiment annuncia uno showcase per il 30 agosto

Sebbene Focus Entertainment abbia rilasciato alcuni nuovi gameplay per Warhammer 40,000: Space Marine 2 alla gamescom 2023, c’è altro in arrivo. L’editore ha confermato uno showcase dove saranno presenti i gameplay per l’imminente sparatutto in terza persona hack-and-slash Space Marine 2 e per Banishers: Ghosts of New Eden di DON’T NOD il 30 agosto alle 9:00 PDT/12:00 EDT (le 18:00 in Italia).

Banishers: Ghosts of New Eden è un gioco di ruolo d’azione e avventura incentrato su Antea Duarte e Red mac Raith. Dopo che la prima muore ed è diventata uno spirito, Raith cerca un modo per riportarla indietro. Entrambi i personaggi sono giocabili, con Duarte che fa affidamento sulle abilità soprannaturali mentre Raith si concentra sulla magia e sulle armi. Per quanto riguarda Warhammer 40000: Space Marine 2 , è il tanto atteso seguito del classico cult del 2011, con nuove meccaniche, maggiore fedeltà e modalità cooperativa. In uscita quest’inverno per le piattaforme di ultima generazione, forse la vetrina estesa rivelerà la sua data di uscita. Di seguito una panoramica di Space Marine 2 tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Black Myth Wukong: pubblicati nuovi gameplay in alta qualità Endless Dungeon: il nuovo trailer mostra il barista Fassie

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L’Impero ha bisogno di te. Incarnate l’abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell’Imperatore. Scatenate abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tirannidi. Tenete a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti lontani. Scoprite oscuri segreti e respingete la notte eterna per dimostrare la vostra massima lealtà all’umanità. Ascoltate il richiamo della battaglia. Perché c’è solo la guerra.

Di seguito una panoramica di Banishers: Ghosts of New Eden tramite Steam:

Dai la caccia ai fantasmi nelle vesti di due personaggi memorabili in un RPG d’azione in cui ogni scelta ha conseguenze drammatiche. Risolvi i casi di infestazione e affronta le forze sovrannaturali con i poteri di Antea e l’arsenale di Rosso.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.