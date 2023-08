Black Myth Wukong: pubblicati nuovi gameplay in alta qualità

La scorsa settimana alla gamescom Opening Night Live, abbiamo dato un nuovo sguardo al promettente gioco di ruolo d’azione Soulslike Black Myth: Wukong, di Game Science, e da allora sono emersi anche nuovi ed estesi filmati di gameplay per il titolo.

Per cominciare, Nvidia ha caricato circa cinque minuti di filmati di gioco che mostrano diversi combattimenti contro i boss, mostrando anche come apparirà il gioco su PC con supporto per DLSS 3. Nel frattempo, IGN ha anche caricato circa 20 minuti di nuovi filmati di gioco. Il gameplay (per lo più) integrale mostra numerosi combattimenti contro una varietà di nemici, con un po’ di sovrapposizione con il filmato Nvidia, dando anche un assaggio di come saranno le meccaniche di esplorazione e progressione del gioco. Black Myth sembra certamente prendere una forma promettente. In vero stile Soulslike, il titolo permette di esplorare le mappe e di imbattersi anche in boss nascosti. Per quanto riguarda il combat system, nonostante le sue somiglianze con i titoli Soulslike, Black Myth: Wukong cerca una soluzione diversa, poiché per la maggior parte del tempo, i giocatori dovranno usare come arma principale è un bastone. Ci sono tre posizioni di combattimento tra cui scegliere ed si possono combinare attacchi sia leggeri che pesanti. L’uso di attacchi pesanti richiede Focus, che è qualcosa che i giocatori possono ottenere scatenando attacchi leggeri.

Black Myth: Wukong verrà lanciato nell’estate del 2024 per PS5, Xbox Series X/S e PC, ma non ha ancora una data di rilascio specifica.