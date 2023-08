Diablo IV: disponibile una nuova patch

Per Diablo IV è finalmente disponibile l’aggiornamento 1.1.3 che si occupa di varie abilità dei nemici regolari e dei mostri élite che applicano il controllo della folla. Ricordiamo che durante la gamescom ONL 2023 è stata annunciata la data di rilascio per la Season of Blood.

Nella nuova patch, le élite incantate dal freddo non possono più attivare lo stato a ogni colpo e Vento gelido genera meno muri sovrapposti. Anche i Cold Goatman Ice Pillars hanno un tempo di recupero più lungo. Altri cambiamenti degni di nota includono i mostri Fire Enhanced che infliggono il 20% di danni in meno e rilasciano un’ondata di esplosione in meno alla morte. La carica del Demone Cadavere Rigonfio infligge anche il 14% di danni in meno. Gli oggetti ora vengono ordinati in modo più coerente e il Codice del potere ora ricorda i filtri precedenti per le impostazioni Stagionale e La mia classe. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica:

Mostri élite Congelanti che attaccano in rapida successione non attiveranno più il congelamento a ogni colpo.

Vento Gelido evocherà pareti sovrapposte meno spesso.

Il tempo di recupero dei pilastri di ghiaccio degli uomini capra del gelo è stato aumentato.

L’esplosione alla morte dei mostri Ardenti rilascia 1 ondata in meno e infligge il 20% di danni in meno.

I danni inflitti dall’attacco in carica del Cadavere Rigonfio sono stati ridotti del 14%.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

