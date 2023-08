Call of Duty Modern Warfare II: Lara Croft arriva come operatore della stagione 5

Lara Croft arriverà in Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone. La protagonista di Tomb Raider arriverà come operatore come parte dei contenuti Reloaded della Stagione 5, che includeranno anche il rapper 21 Savage e Mac e del primo Modern Warfare. Lara sarà disponibile come pacchetto nello Store, che verrà rilasciato l’8 settembre.

Il Tracer Pack: Tomb Raider Operator Bundle includerà anche tre progetti di armi: un’arma da mischia Ice Axe, la mitragliatrice “Mythic Defender” e le sue doppie pistole Mach-5. Inoltre viene fornito con una skin per veicolo Tomb Buggy per Chop Top, una schermata di caricamento, un adesivo e un emblema. Rapper 21 Savage verrà aggiunto al gioco il 30 agosto nel suo bundle Tracer Pack, mentre un terzo bundle Operatore con Mace di Modern Warfare arriverà più tardi a settembre. Il trio segue Nicki Minaj e Snoop Dogg, che sono stati aggiunti al gioco all’inizio di questo mese come parte di una celebrazione in-game per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’hip-hop. All’inizio di questo mese, Activision ha annunciato che la maggior parte dei contenuti raccolti in Modern Warfare II e nell’attuale versione di Warzone saranno accessibili in Call of Duty: Modern Warfare III. Ciò include “armi e contenuti cosmetici, inclusi pacchetti, operatori e altri premi e sblocchi dal gioco”, il che significa che i giocatori che acquistano Lara Croft o uno qualsiasi degli altri operatori potranno comunque utilizzarli nel gioco successivo.

Tutti gli operatori e le skin operatore che un giocatore ha sbloccato in Call of Duty: Modern Warfare II verranno trasferiti anche in Modern Warfare 3 . Ciò include i contenuti che sono disponibili per l’acquisto da più tempo o che erano disponibili solo per un periodo determinato (ad esempio durante una stagione), anche se i nuovi giocatori non potranno accedervi. Activision ha finalmente annunciato ufficialmente il terzo capitolo della serie all’inizio di questo mese, a seguito di una serie di fughe di notizie.

