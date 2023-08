Gears 6 è già a buon punto dello sviluppo e sarà un open world ancora più vasto, rumor

Sono passati circa quattro anni dal lancio di Gears 5, ma sembra che l’attesa per il prossimo capitolo della serie di sparatutto in terza persona potrebbe non durare così a lungo come alcuni si aspettavano. I rapporti affermavano all’inizio di quest’anno che The Coalition aveva cancellato due progetti non annunciati e aveva invece spostato tutta l’attenzione sullo sviluppo di Gears 6, e ora è stato affermato che il sequel potrebbe effettivamente aver fatto più progressi dietro le quinte di quanto alcuni si sarebbero aspettati.

Secondo il co-fondatore di XboxEra Nick Baker, in base a ciò che ha sentito dalle fonti, Gears 6 è più avanti nello sviluppo di quanto molti avrebbero potuto pensare che sarebbe stato a questo punto. Sebbene Baker non abbia spiegato cosa significhi nello specifico e cosa potrebbe indicare per la finestra di lancio target del gioco, ha continuato fornendo brevi e potenziali dettagli sul gioco stesso, dicendo che Gears 6 continuerà a costruire sulla piattaforma semi- automatica lo stesso approccio open world che The Coalition ha iniziato a sperimentare in Gears 5. Secondo Baker, anche se è improbabile che il sequel sia un titolo open world a tutti gli effetti, sarà ancora più vasto rispetto al gioco del 2019. Naturalmente, fino a quando non verranno fatti annunci ufficiali da parte di The Coalition o Microsoft, è meglio prendere la cosa con le pinze, anche se non sarebbe sorprendente vedere il franchise di Gears continuare a basarsi sulle modifiche al gameplay introdotte con il suo ultima rata principale.

