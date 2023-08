Saints Row: in arrivo su PlayStation Plus Essential a settembre?

Sony non ha ancora annunciato i titoli gratuiti in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus Essential (ed Extra/Premium) nel settembre 2023. Tuttavia, il leaker billbil-kun ha rivelato un presunto titolo in arrivo: Saints Row di Volition. Gli altri due titoli non sono confermati “al 100%”, ma potrebbero esserci ulteriori novità nei prossimi giorni.

Reboot dell’acclamata serie d’azione open-world dello sviluppatore, Saints Row è uscito lo scorso anno per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Volition ha rilasciato diversi aggiornamenti e DLC a pagamento, tra cui A Song of Dust and Ice, recentemente disponibile, che aggiunge nuove missioni della storia, armi e veicoli. Ci sono anche nuovi distretti da esplorare, diversi miglioramenti al combattimento e molto altro ancora. Il gioco è stato recentemente rilasciato su Steam con un punteggio complessivo “misto” da parte degli utenti. Restate sintonizzati per avere conferme nei prossimi giorni.