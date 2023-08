The Day Before potrebbe aver cambiato nome in Dayworld

Fntastic, studio di sviluppo dell’MMO sugli zombie The Day Before ha depositato un nuovo marchio per qualcosa noto come Dayworld, il che farebbe pensare ad un cambio di nome in arrivo.

Questo nuovo marchio, individuato da WellPlayed, copre una serie di categorie, tra cui “software di gioco scaricabile; software di gioco per computer scaricabile da una rete informatica globale; software di gioco per computer scaricabile per l’uso su dispositivi mobili”, e altro ancora.

The Day Before sarebbe dovuto uscire originariamente su PC a marzo, ma per una serie di eventi, era emerso che Fntastic non era riuscito a registrare il nome del gioco, che era stato poi contestato da un’azienda di un’app di calendari.

Ora, a distanza di diversi mesi, il gioco non è ancora tornato su Steam in nessuna forma, anche se la sua uscita per PC è prevista per il 10 novembre.

A giugno, Fntastic ha ribadito di essere stata la prima a utilizzare il nome e ha dichiarato di essere “ottimista” sulla possibilità di riottenere il nome attraverso un procedimento legale e di essere reintegrata su Steam “presto”.

Quindi, questo significa che Fntastic ha deciso di rinominare The Day Before nel tentativo di riportarlo su Steam prima della sua imminente data di uscita? Sembra probabile, anche se lo stesso Dayworld potrebbe suscitare qualche problema (come notato da PCGamesN, esiste già una trilogia di romanzi distopici del compianto Philip José Farmer intitolata Dayworld).

Nel mentre, la community di The Day Before ha alcuni dubbi sul gioco, e sul canale Discord ufficiale, hanno notato la sua assenza dalla Gamescom la scorsa settimana, chiedendo a Fntastic ulteriori aggiornamenti sui progressi dello sviluppo.

All’inizio di quest’anno, Fntastic ha affrontato critiche proprio per la sua mancanza di comunicazione. Lo sviluppatore ha risposto, respingendo ogni ipotesi del fatto che The Day Before fosse una truffa, affermando che: “Quando il gioco uscirà, la gente vedrà finalmente la verità”.

Non ci resta dunque che attendere novità ufficiali in merito, a partire dall’eventuale cambio di nome.