Worms The Board Game: partita, e già finanziata, la campagna Kickstarter del gioco da tavolo

Oggi 29 agosto è partita la campagna Kickstarter di Worms: The Board Game, gioco da tavolo del celebre gioco in cui si scontrano i vermi con ogni tipo di arma. Per l’occasione Team17 ha pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco da tavolo, sviluppato da Mantic, ha già raggiunto il primo goal posto a circa 30 mila euro, e la cifra continua ad andare avanti velocemente. Si gioca per 2-4 giocatori, con delle tessere si forma il terreno in cui si sfidano i vermi, con le loro miniature, ognuno dei quali può utilizzare la armi, che vengono date tramite delle carte. I drop deck determinano quali oggetti vengono aggiunti alla mappa ogni turno. I vermi infortunati vengono messi sul fianco, e se non vengono curati, con il colpo successivo muoiono. Una carta selezionata casualmente in fondo al drop deck assegna una sudden death che aggiunge una nuova condizione al gameplay per portare i giocatori ad un finale incandescente.

Il pledge minimo per ottenere il gioco è di circa 93 Euro (tasse escluse), il gioco è disponibile anche in italiano, e la data di spedizione al momento dice agosto 2024. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio della campagna Kickstarter di Worms: The Board Game.